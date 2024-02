Elena Manzano: No se aceptó ninguna enmienda PSOE porque "era más de lo mismo"

Ep

Así, lo ha subrayado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en respuesta al diputado socialista Jorge Amado en una pregunta, durante el Pleno de la Asamblea de Extremadura, sobre el destino presupuestario de los ingresos procedentes del sistema de financiación, que ha lamentado que no estén consignados, para revertir los "recortes" del Gobierno de María Guardiola en sus primeras cuentas autonómicas.

En concreto, Manzano ha señalado que el destino de estos 42 millones de euros, que ha remarcado que proceden de los impuestos de los propios extremeños, y no de Pedro Sánchez, como le había recriminado el diputado socialista, está establecido, entre otras normas, en la disposición adicional vigesimocuarta de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad, aprobada el pasado viernes y en vigor desde el pasado martes en el Diario Oficial de Extremadura.

Una ley que recoge los "presupuestos del cambio, de la transformación", unas cuentas "sociales" en las que los socialistas "no han encontrado ni una sola excusa para criticarlos" y que son los más altos de la historia, en los que siete de cada diez euros se dedican a políticas sociales.

Unas cuentas realizadas, ha insistido, "de la mano de los extremeños" y que "van a transformar y van a cambiar" la comunidad, motivo por el que le ha espetado a Amado que se dedique "a estudiar, a analizar cada una de las partidas presupuestarias".

En este punto, y tras escuchar a Amado decir que eran unos presupuestos "históricos" porque habían sido los primeros en los que no se había aceptado ni una sola enmienda de la oposición, la consejera ha argumentado que los motivos son, por un lado, los "defectos formales" que incluían y, por otro, porque eran "más de lo mismo".

Elena Manzano ha subrayado que los extremeños dijeron en las urnas que querían que los socialistas pasaran a la oposición, a quienes ha pedido que "dejen trabajar a los que saben".

Así, ha remarcado que tanto los 8.127 millones del presupuesto, más los 42 millones que van a ser introducidos a través del sistema de financiación, "son de los extremeños a través de ese pago de impuestos, no de ese 'malvado' señor Sánchez", ha dicho parafraseando un comentario anterior del diputado socialista.

"Ese dinero es de los extremeños y son los extremeños los que han decidido cómo gastarlo y los que han priorizado ese gasto social en educación y en sanidad", acompañado por una "política fiscal justa", con menos impuestos "fuera de esa asfixia fiscal a la que nos tenían acostumbrados".

Entre tanto, ha aconsejado a los socialistas que "aprendan, estudien y siéntense a ver cómo Extremadura crece" con la presidenta María Guardiola.

NADA QUE CELEBRAR

Por su parte, el diputado socialista ha reprochado al Ejecutivo que celebraran "con cachondeo" la aprobación de unas cuentas el mismo día que subía el paro en 8.000 personas en la región.

Unos presupuestos aprobados sin apoyar ninguna propuesta de la oposición, ha lamentado, por parte de quienes "hablaban del rodillo socialista" y que ahora, en el gobierno, han "arrancado la apisonadora de la fachosfera".

El diputado socialista ha insistido al preguntar por el destino de unos fondos que no están consignados en la parte del gasto, si bien tiene claro que "no se va a dedicar y no va a servir para recuperar la gratuidad de los comedores escolares que ustedes han quitado", ni para invertir en empleo o para "evitar los recortes que ustedes han hecho en cooperación, en igualdad o en políticas de juventud".

Lo "más probable", ha añadido, es que se destinen a "inflar el chiringuito" de la "ultraderecha", señalando a los diputado de Vox, sobre quienes le ha preguntado a la consejera si van a continuar liberando eventuales.

"El Gobierno de España ha hecho la mayor inversión de la historia de Extremadura", ha puntualizado, lo cual no tienen "absolutamente nada que ver" cuando el gobierno del PP "maltrataba" a la comunidad e incluso "intervino las cuentas de la Junta por la calamitosa cuenta" que dejó, ha asegurado, el anterior ejecutivo del PP presidido por Monago y del que formaba parte María Guardiola.

Por último, ha calificado como "enfermiza" la obsesión del gobierno regional de "oponerse a todo" lo que propone el PP, y en este sentido ha dicho que con ello están "haciendo daño a la gente". "Si el Gobierno sube las pensiones, el PP vota que no. Si el Gobierno sube el SMI, ustedes que no. Si se mejora el subsidio por desempleo, ustedes re que te no", ha remarcado.

En este sentido, ha dicho que es "tal su obsesión" que el Gobierno central le propuso este miércoles en el Senado incorporar 25 millones de euros para la Junta de Extremadura y 50 millones más para los ayuntamientos de la región pero el PP votó en contra.