UPA-UCE anuncia protestas el 14 y 21 febrero en Extremadura en defensa sector agrario

Ep

UPA-UCE Extremadura ha anunciado protestas en la región en defensa de los agricultores y ganaderos los próximos días 14, en esta ocasión junto a Asaja Extremadura, y 21 de febrero.



El calendario de protestas se iniciará el próximo miércoles, día 14, con cortes en la A-66, a la altura de Hervás y de Cáceres, y en la A-5, a la altura de Navalmoral de la Mata. Ésta será la primera actuación y, si no hay respuestas a los problemas de los agricultores y ganaderos, continuarán las movilizaciones, ha advertido la organización agraria.



De igual modo, y sobre las protestas del 21 de febrero en diferentes comarcas de la región, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha indicado que se informará "con más detalle" próximamente.



CARGA BUROCRÁTICA PARA LOS PROFESIONALES DEL CAMPO



En este sentido, Ignacio Huertas ha lamentado que cuando Bruselas aprueba una normativa, que intensifica la carga burocrática a los agricultores y ganaderos, el ministerio añade "más requisitos" y, cuando llega a la Junta de Extremadura, ésta aumenta "todavía más la carga administrativa asfixiando a las explotaciones familiares y profesionales".



Por ello, UPA-UCE Extremadura ha recordado a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, que "haga los deberes" en el ámbito de sus competencias en lugar de "echar balones fuera". Entre los problemas que tiene que resolver la Junta de Extremadura, UPA-UCE se ha referido a la PAC en primer lugar, ya que esta consejería "no ha querido aprobar ninguna flexibilización de las medidas en el ámbito de sus competencias, algo que sí han hecho otras comunidades autónomas". La consejera, como ha recordado la organización en nota de prensa, también prometió abrir las puertas de la consejería a los agricultores y ganaderos extremeños, quienes han tenido "más problemas que nunca en la campaña de la solicitud de la PAC a la hora de informarse de cómo están sus expedientes y por qué no cobran". Otro "problema importante" que depende de la Junta es el desbloqueo del regadío de Tierra de Barros, del que están pendiente más de 1.200 agricultores extremeños que han invertido su dinero en este proyecto. Del mismo modo, UPA-UCE Extremadura también ha reivindicado "en multitud de ocasiones" a la Junta que incremente las indemnizaciones a los ganaderos por los animales que se ven obligados a sacrificar en las campañas de saneamiento.



En cuanto a la Ley de la Mejora de la Cadena Alimentaria, UPA-UCE Extremadura ha exigido al Ministerio de Agricultura que "la mejore y la fortalezca", pero también ha pedido a la Junta que ponga en marcha "de una vez por todas" el observatorio de precios regional, que publique y actualice estudios de costes de producción y que "vigile y ayude a la AICA con medios propios en el cumplimiento de la Ley". Por su parte, la organización agraria ha reclamado al Ministerio de Agricultura que "flexibilice y simplifique" la PAC en su ámbito, eliminando los cuadernos digitales, modificando la condicionalidad reforzada (BCAM) o cambiando algunos ecorregímenes para adaptarlo a determinadas zonas y a prácticas tradicionales que los agricultores vienen realizando. Además, UPA-UCE Extremadura también ha exigido una modificación de la Ley de Bienestar Animal en determinadas cuestiones que "imposibilitan la gestión diaria de las explotaciones".



Y, finalmente, ha pedido a Europa que apliquen cláusulas espejo para impedir la "competencia desleal" de productos que vienen de países terceros y que "se cuente con la opinión de los agricultores y los ganaderos antes de aprobar determinadas normativas medioambientales y fitosanitarias para que haya un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la económica de las explotaciones".