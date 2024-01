UPA-UCE apuesta por "seguir con la unidad de acción" en Extremadura

UPA-UCE Extremadura ha abogado este miércoles por "seguir la unidad de acción" en la región con COAG, UPA y Asaja, quienes anunciaron este pasado martes un nuevo calendario de movilizaciones para reclamar un plan de choque a que recoja medidas tanto a nivel de la Unión Europea, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.

Así lo ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles en Mérida, en la que ha señalado que el sector agrario en Europa, España y Extremadura tiene "un gran malestar" por la "carga burocrática y administrativa que está asfixiando a las explotaciones familiares y profesionales".

Por otro lado, también están "sufriendo las importaciones de productos agrarios procedentes de países de fuera de Europa que no cumplen con las exigencias de producción de la UE", con lo que de esta forma hacen "competencia desleal" a sus producciones y confunden a los consumidores.

En concreto, se trata de un problema que "se incrementa cada día con la negociación por parte de la UE de nuevos acuerdos con otros países, como por ejemplo el de Mercosur", según señala UPA-UCE en una nota de prensa.

Ante esta situación, la organización agraria reclama la "modificación y ampliación" de la Ley de la Cadena Alimentaria para conseguir que se cumpla en todos los sectores, y piden a las comunidades autónomas que "dejen de mirar para otro lado" y actúen en el ámbito de sus competencias publicando estudios de costes, y "vigilando y sancionado ante las situaciones de abuso que se están produciendo", entre los que cita los precios "anormalmente bajos" que están recibiendo los productores, como por ejemplo los del arroz o de la miel.

También urge UPA-UCE a las Comunidades Autónomas a hacer reformas en la normativa "para conseguir una simplificación de los trámites burocráticos que aquejan a las explotaciones", señala.

"Aquí en Extremadura, se anunció por parte del Gobierno Regional, que se iba a abrir la Consejería a los agricultores y ganaderos, y sin embargo a día de hoy no solo no ha ocurrido sino que muchos de nuestros agricultores y ganaderos no han cobrado o no saben si los pagos que han cobrado son los correctos", ha apuntado Huertas.

Así, ha recordado que desde la organización han insistido en la necesidad de que se flexibilicen algunas medidas de la PAC, al igual que otras comunidades autónomas han hecho, la última Castilla-La Mancha, y sin embargo, "aquí siguen sin adoptar medidas", ha lamentado.

De la misma forma, esta organización agraria también se ha referido a la protesta convocada por Asaja, señalando que "va contra el acuerdo de unidad y acción" establecido a nivel nacional de unidad de acción entre las organizaciones agrarias mayoritarias.

"Cuando alguien quiere realizar manifestaciones conjuntas, se cuenta con el resto y esto no ha ocurrido. No podemos apoyar actos de los que se nos informa en la misma mañana", apunta Huertas, quien ha señalado que siguen dispuestos a trabajar en unidad de acción con COAG y Asaja para llevar a cabo movilizaciones conjuntas en Extremadura, "pero siempre desde el consenso y contando con todas las partes desde el principio", ha concluido.