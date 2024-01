UPA-UCE pide a Guardiola que lidere el regadío de Tierra de Barros

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que se ponga "al frente" del proyecto de regadío en Tierra de Barros ante la "negligente" gestión que ha realizado sobre el mismo el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, sembrado "dudas y alarma" en los 1.200 agricultores implicados.

Así lo ha indicado, tras la reunión a la que ha asistido junto a otras organizaciones agrarias, con el consejero extremeño, cuyas explicaciones no han convencido a UPA-UCE Extremadura, que considera que Higuero ha puesto "en tela de juicio el funcionamiento de la propia Junta", y que "lo mínimo que se le puede exigir a un gobierno es una gestión eficaz, con rigor, seriedad y que no genere más problemas a los ciudadanos. Justo todo lo contrario es lo que ha hecho el consejero Ignacio Higuero con el regadío de Tierra de Barros".

Además, añade que el consejero se ha basado en "unas informaciones falsas" relativas a la desaparición de documentación, que desde su consejería han sido "incapaces de encontrar" y que, sin embargo, los medios de comunicación la han encontrado "milagrosamente" en "pocos días".

A todo ello, UPA-UCE añade que se suma la gestión del proyecto por parte de esta consejería con planteamientos como que "el dinero está retenido por la Comisión, cuando ya se han realizado pagos concretos, como el coste del proyecto o las primeras expropiaciones", lo cual "deja en entredicho su trabajo al frente del mismo".

Para UPA-UCE, todo esto pone de manifiesto una gestión "negligente", ya que tras su nombramiento al frente de la consejería de Mundo Rural el pasado mes de octubre, Higuero "no sabe quién es el que envía las comunicaciones a la Comisión sobre el PDR, no pregunta al director del proyecto" o deja el mismo "a la espera de una autorización ambiental que, en principio, no es necesaria".

Por ello, esta organización considera que esta consejería ha "perdido toda su credibilidad" para los regantes de Tierra de Barros y exige a Guardiola que se ponga "al frente" de este proyecto.

Y, ha concluido que "exigimos que Guardiola le explique a los agricultores con claridad y transparencia qué es lo que va a hacer la Junta de Extremadura para que termine el bloqueo y este proyecto salga adelante".