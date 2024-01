Creex ve "muy preocupante" para el futuro de Extremadura la caída de la población activa

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha calificado este viernes de "muy preocupantes de cara al futuro" los datos que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2023 en los que se refleja un descenso de la población activa, así como de la ocupada respecto al trimestre anterior.

Y es que se trata de una "fuerte caída" de la población activa, en 9.400 personas, y de los ocupados, en 6.800 personas, tal y como ha señalado el responsable de la patronal extremeña, quien ha advertido que aunque "puede parecer positiva la caída de tasa de paro", no es así si hay una reducción de la población en disposición de trabajar.

En esta misma línea, ha advertido de que pese a la caída de tasa de paro, Extremadura continúa por encima del 16 por ciento "y con una brecha muy significativa respecto a la media nacional", según informa la Creex en una nota de prensa.

A su juicio, el descenso de población activa obedece a un "problema demográfico que hay que afrontar", y que está "limitando" el crecimiento de las empresas, pues "el capital humano es el mayor activo de las empresas y si no lo hay no pueden crecer".

No obstante, se trata de una situación que la organización empresarial viene advirtiendo "hace tiempo" en relación a que "no se encuentran trabajadores", por lo que las empresas "no pueden expandirse y seguir generando riqueza para todos".

Por ello, Peinado ha apuntado que el problema demográfico debe afrontarse en "el mismo nivel de interés" que cuestiones como el cambio de modelo productivo, la diversificación de la economía o la ruptura de la estacionalidad en el empleo.