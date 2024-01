Rechazada propuesta para crear Observatorio Precios y Cadena Valor Sector Agroalimentario

Ep.

El Grupo Parlamentario Popular y el de Vox en la Asamblea de Extremadura han rechazado este jueves en el pleno una propuesta de impulso del PSOE que instaba a la Junta a constituir el Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario.

Con dicha iniciativa, a la que Unidas por Extremadura ha votado a favor, se buscaba crear esta entidad con el objetivo de modernizar el sector agroganadero de Extremadura, mejorando el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria.

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Eduardo Béjar ha sido el encargado de defender la iniciativa, a la que ha definido como una propuesta "responsable".

En este sentido, ha recordado que la pasada legislatura se constituyó en la Asamblea una comisión de estudio, en la que no participó el PP, encargada de estudiar los costes de producción, evolución de esos costes y los precios que recibían los productores.

Además, Béjar ha expuesto que, el pasado 4 de abril, el anterior Ejecutivo extremeño publicó un decreto por el que se crea y regula el Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario de la región, por lo que, en su opinión, es "bastante sencillo" constituir esta entidad por parte del nuevo gobierno extremeño.

No obstante, ha señalado que la "prioridad" del Ejecutivo de María Guardiola no son los agricultores y ganaderos, sino bajarle los impuestos a "quienes más tienen", "mentir y engañar", no tener "transparencia" y echarle la "culpa" al gobierno de Sánchez y a la herencia dejada por Guillermo Fernández Vara, ha enumerado.

OPINIÓN DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PP Bibiano Serrano ha aseverado que hace más de diez años que se aprobó la ley estatal que establecía la creación del Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agroalimentario, norma que entró en vigor a principios de 2024.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el PSOE volvió al gobierno de la Junta en 2015, donde permaneció hasta 2023, por lo que ha criticado que el diputado Eduardo Béjar exija que se ponga en marcha este observatorio "deprisa y corriendo" cuando en ocho años no se ha hecho "nada".

De igual modo, Serrano ha afeado al anterior Ejecutivo que ni siquiera crease el portal del observatorio y ha criticado que ahora se exija la creación. "Hacen ustedes un decreto diez años después para regular el observatorio y le exigen a un gobierno que acaba de entrar que lo haga en tres meses. Pero, hombre, un poquito de paciencia, ¿no?, un poquito de tranquilidad", ha aseverado.

El diputado de Vox Juan José García García ha acusado a Béjar de no detallar para qué sirve el Observatorio de Precios y Cadena de Valor del Sector Agrario y ha asegurado que si la agricultura está perdiendo competitividad es por las políticas de Pedro Sánchez, ha dicho, y no por la ausencia del observatorio.

Así, ha considerado que el Observatorio de Precios no es la "panacea", ya que, como ha insistido, para crear un entorno en el que todas las partes de la cadena alimentaria salgan fortalecidas se necesita emprender reformas con "visión nacional y de Estado".

Además, el diputado de Vox ha criticado que desde que se aprobó la ley que regula la creación del observatorio han pasado 10 años y se ha preguntado si el anterior Ejecutivo socialista no lo ha podido promover, un partido al que ha acusado de tener "ansia viva" por promover cosas que no han hecho en años.

Finalmente, García García ha criticado que el PSOE trajese esta iniciativa cuando, en comisión parlamentaria, la Junta asegurase que se constituiría el Observatorio de Precios y Cadena de Valor en dos meses, una afirmación que no le podía "estropear" su propuesta de impulso, ha criticado.

Asimismo, la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado en tono irónico que al PSOE le sienta "bien" la oposición, momento en el que ha recordado que su grupo había pedido la creación de dicho observatorio en varias ocasiones.

De este modo, De Miguel ha augurado que el PP votaría en contra de esta iniciativa, grupo al que ha pedido que defienda a los productores de la misma manera, ha dicho, que lo hace la consejería de Baleares.

Así, ha acusado a la administración regional de tener un papel "equidistante" ante los precios "por los suelos" que han venido percibiendo por sus producciones los olivareros, los cereceros, los tomateros o los criadores de porcino.

"Y yo creo que ya va siendo hora de que abandonen ustedes esa equidistancia. Han tenido ustedes posibilidad de hacerlo con la aceituna de mesa y no han movido un dedo", ha indicado.