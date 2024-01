UPA-UCE denuncia que la sequía en el Guadiana "continúa" y pide medidas a la Junta

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha alertado este jueves de que la cuenca del Guadiana sigue "muy afectada por la sequía" a pesar de las últimas lluvias, por lo que ha reclamado a la Junta la puesta en marcha de medidas que ayuden a paliar esta situación.



Así lo ha manifestado este jueves el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, en declaraciones a los medios durante su visita a la Feria Agroexpo que se celebra en la Feval de Don Benito, donde ha destacado que las lluvias de las últimas semanas "han sido muy beneficiosas para incorporar agua a los pantanos de la región".



En ese sentido, Huertas ha señalado que hace una semana había un 26,5 por ciento de agua embalsada y ahora se sitúa en un 32,17 por ciento, lo cual "genera unas expectativas para riego muy importantes", ante lo que ha instado a "no olvidar que todavía no tenemos el agua de la campaña pasada (un 34,17%)", que supuso "fuertes restricciones de agua que imposibilitaron la siembra del 50 por ciento del cultivo del arroz y también de una parte de la superficie de maíz, que se tuvo que sembrar de otros cultivos de secano.



"Si esta situación de sequía se alarga en el tiempo, muchos regantes extremeños se verán obligados a afrontar otra sequía por segundo año consecutivo, teniendo en cuenta que las explotaciones ya vienen muy dañadas del año anterior", ha advertido Huertas.



Por eso, el dirigente de UPA-UCE ha reclamado a la Junta de Extremadura que "se anticipe" con la puesta en marcha de algunas medidas, como la flexibilización de la PAC y que presente cuanto antes el borrador de Decreto de la Sequía que prometió la presidenta de la Junta, María Guardiola, para no "esperar a tener el problema encima y luego vernos atropellados", ha dicho.



CONTRATACIÓN TOMATE



En cuanto a la contratación del tomate, UPA-UCE Extremadura ha señalado que el cierre de la contratación está cerca, y las industrias y OPFH están mejorando los precios, según señala la organización en una nota de prensa.



En este sentido, Ignacio Huertas ha insistido en que las industrias están teniendo "grandes beneficios" con el tomate del año pasado, que no hay estocaje y que está todo el tomate vendido.



"Por eso pedimos que una parte de esos beneficios llegue a los productores y dado que, además, las industrias tienen unas previsiones de ventas y precios inmejorables, los precios que reciban los agricultores deben ser superiores a los de la campaña pasada", ha concluido.