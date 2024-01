Fundación Laboral de la Construcción ofrece 3 cursos gratis diseño y planificación con BIM

La Fundación Laboral de la Construcción pone en marcha tres nuevos cursos gratuitos, 100% subvencionados por la Junta de Extremadura y el SEXPE para ponerse al día en BIM desde la base hasta un entorno de trabajo avanzado. Se trata de un total de tres acciones formativas en modalidad de teleformación, que permiten a trabajadores y autónomos del sector de la construcción y afines, arquitectos, aparejadores, ingenieros y personal técnico, ponerse al día en esta tecnología, trabajando en procesos de diseño y planificación de manera colaborativa.

Según informa la Fundación, no es necesario tener conocimientos previos para realizar los cursos, los interesados pueden informarse en los teléfonos, 650 50 55 98 y 927 741 526, así como en el correo electrónico ajloredo@fundacionlaboral.org y en la web extremadura.fundacionlaboral.org.

EN FORMATO DE TELEFORMACIÓN

El primero de los cursos, de 20 horas, que se desarrollará del 6 de febrero al 8 de marzo, es "REVIT ARCHITECTURE EN ENTORNO BIM INICIACIÓN. REVIT I - HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MODELADO". En este curso se pondrán en práctica los principios de la metodología BIM basada en modelos digitales de información. Partiendo de cero, se definirán las bases de la propia metodología y se acometerá el proceso de modelado de un edificio sencillo, haciendo uso de las herramientas básicas de modelado ofrecidas por Autodesk Revit. Además del proceso mismo de modelado, en este curso se aprenderá a documentar vistas con los elementos anotativos (cotas, etiquetas, elementos de detalle, esquemas de color, etc.) y a crear planos a partir de las vistas existentes. En el curso se contemplan flujos alternativos de trabajo; se mostrará como partir de archivos CAD vinculados, pero también cómo iniciar un proyecto a partir de elementos de referencia (rejillas y niveles) sobre los que disponer los elementos básicos (muros, elementos estructurales, carpinterías, etc.) y complementarios de la arquitectura (falsos techos, escaleras, etc.).

Además del proceso de modelado y obtención de planos, el contenido incluye el análisis básico de la información contenida en el modelo (tablas de planificación) y la obtención de imágenes fotorrealistas.



El segundo de los cursos, con 40 horas, que será del 13 de marzo al 17 de abril, es "REVIT NIVEL USUARIO. REVIT II - DESARROLLO, GESTIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MODELO". En el que una vez definido el modelo a nivel de proyecto básico, surgirá la necesidad de su conversión en un modelo susceptible de generar documentación de detalle, tanto planimétrica como de análisis. En este curso se abordarán 4 cuestiones básicas a la hora de continuar el desarrollo a partir de un modelo conceptual de Revit:



• Emplazamiento del proyecto: georreferenciación, obtención de topografías, manejo de toposólidos, etc.

• Creación de presentaciones y renderizado: opciones de visualización, creación y edición de cámaras y recorridos, etc.

• Obtención de información en forma de tablas de planificación: cuantificaciones, áreas, tipologías, etc.

• Aumento del nivel de definición mediante herramientas especializadas como piezas, pinturas, grupos, vínculos, etc., para su adaptación a los distintos usos que la metodología permite.

Conocimientos previos: CONOCIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MODELADO Y ANOTACIÓN (o haber cursado el curso REVIT ARCHITECTURE EN ENTORNO BIM INICIACIÓN (REVIT I – HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MODELADO).

Y por último, un tercer curso, de 25 horas que se desarrollará del 24 de abril al 16 de mayo.denominado "REVIT ARCHITECTURE EN ENTORNO BIM AVANZADO. REVIT III - MODELADO AVANZADO Y CREACIÓN DE FAMILIAS". En esta acción, se ampliará en como Revit no puede entenderse sin el concepto de familias. La capacidad de creación, edición y gestión de familias se hace fundamental una vez se supera el umbral de manejo básico del programa. En este curso se abordan, por un lado, tipos particulares de familias como las masas, que permiten crear formas exclusivas de un proyecto, respondiendo a una necesidad particular del proyecto en el que estamos trabajando, tanto a nivel de modelo general del edificio como a escalas menores.

Por otro lado, de forma general y transversal se abordará la creación, desde cero, de familias de distintas categorías (mobiliario, anotación, elementos de instalación, etc.). Además, de forma divulgativa, se mostrará el potencial global de Revit (Introducción al modelado MEP y estructural, al trabajo colaborativo y a la revisión de modelos, exportación a IFC, Dynamo, 3D, 4D, 5D, etc.).

Se requieren conocimientos previos: CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS HERRAMIENTAS DE MODELADO, ANOTACIÓN, PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS. (o haber cursado los cursos: REVIT ARCHITECTURE EN ENTORNO BIM INICIACIÓN (REVIT I – HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MODELADO) y REVIT NIVEL USUARIO (REVIT II – DESARROLLO, GESTIÓN, CONTEXTUALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MODELO.