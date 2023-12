APAG Extremadura Asaja tacha 2023 de "año nefasto" por la sequía y "recortes" de la PAC

APAG Extremadura Asaja ha calificado 2023 como "año nefasto" para el sector agrario, especialmente golpeado por la sequía y los "recortes" de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que "se han traducido en realidad e, incluso, han sido más severos que los inicialmente anunciados".

Así lo ha destacado el presidente de esta organización agraria, Juan Metidieri, junto al directivo y miembro del consejo sectorial de cultivos permanentes de la organización, Andrés Zambrano, en el balance del año que han realizado este viernes en rueda de prensa en Mérida.

En su intervención, Metidieri ha aludido a tres cultivos que salen "muy damnificados" del 2023, que son el viñedo, el cereal y el arroz. Sobre el viñedo, ha explicado que Extremadura representa un 10 por ciento del territorio nacional, ha sido un 2023 muy negativo "con poca producción y unos precios irrisorios".

También el cereal ha visto reducida este año su producción de manera considerable con respecto al año anterior. "Ha sido un año de ruina total muy marcado por la sequía. Prácticamente no ha habido cosecha de cereal en Extremadura", ha señalado Metidieri.

Respecto al arroz, ha resaltado que ha tenido una producción media baja y unos precios a la baja "que no son razonables", tal y como señala APAG Extremadura Asaja en una nota de prensa.

CAMPAÑA "MEDIANAMENTE BUENA" EN OLIVAR

Metidieri también ha aludido a la situación del olivar, que cuenta con 271.000 hectáreas a nivel regional, se ha hecho un balance de una campaña "medianamente buena" en muchas zonas, aunque ha señalado que le afectaron las heladas en la zona de la Campiña Sur, tras lo que ha resaltado que los precios sí han sido razonables.

El girasol también ha tenido una producción "media baja y con precios a la baja", mientras que en el tomate "la campaña se puede decir que es buena, en general, tanto en producción como en precio, aunque estamos al límite de la rentabilidad", ha resaltado el dirigente agrario.

De otro lado, el maíz ha incrementado en 2.000 hectáreas la superficie del pasado año con una campaña normal, pero con precios a la baja, y se ha recolectado también menos fruta de hueso, ha dicho.

CAMPAÑA GANADERA

Con respecto a la cabaña ganadera de Extremadura, Metidieri ha comentado los precios "realmente ruinosos en el bovino", donde hay un censo de 483.000 cabezas, mientras que las producciones han ido a la baja en un "año muy crítico" para la cabaña ganadera por la sequía.

Tanto en el ovino como en el caprino, los precios han sido razonables y, aunque han subido en los últimos meses, ha explicado que no resulta real porque ha llegado esa subida cuando no había productividad, por lo que no afecta a una mejora de la rentabilidad.

Sobre el porcino ibérico, los precios han sido bajos y los costes de producción altos, tras lo que Metidieri ha señalado que desde Apag Extremadura Asaja están "cansados de que la guerra de Ucrania sea siempre la excusa perfecta para justificar estos altos costes de producción".

REIVINDICACIONES

En cualquier caso, el presidente de Apag Extremadura Asaja se ja mostrado satisfecho por que las continuas reivindicaciones realizadas por esta organización "hayan tenido efectos inmediatos" y se haya logrado conseguir un "alto porcentaje de ayudas", ha dicho.

"Sabíamos que era el momento de apretar y, si no hemos logrado el 100% de lo que pedimos, sí hemos estado por encima del 70%, defendiendo a los nuestros y haciendo que el Ministerio de Agricultura pisara el acelerador para hacer llegar las distintas ayudas", ha resaltado.

En cuanto al futuro inmediato, la organización espera que 2024 sea un año "benévolo" en cuanto a lluvias "para que nuestros pantanos puedan alcanzar un buen nivel para una buena campaña de riegos", y entre sus principales reivindicaciones, destaca la necesidad de que la Consejería de Agricultura pague todos los expedientes pendientes de cobro.

"Queremos menos anuncios mediáticos y más pagos efectivos y reales", ya que según ha señalado Metidieri, "no puede ser que haya expedientes de pagos pendientes de tres y cuatro años. Eso debe actualizarse con pagos", ha señalado el presidente de APAG, quien ha reclamado que haya "menos exigencias medioambientales y menos burocracia", ha concluido.