El IPC baja una décima en diciembre en España, hasta el 3,1%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no ha experimentado variación en diciembre en relación al mes anterior y ha recortado una décima su tasa interanual, hasta el 3,1 por ciento, debido a la estabilidad de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, frente a la subida del último mes del año anterior.



Por contra, los precios de los carburantes han disminuido, pero con menor intensidad que el año anterior, al tiempo que también ha influido la electricidad, cuyos precios aumentan menos que en diciembre de 2022, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con la moderación de su tasa interanual en diciembre, la inflación vuelve a registrar descensos y cae a su menor nivel desde el pasado mes de agosto, cuando se situó en el 2,6 por ciento.



El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en diciembre ha bajado siete décimas, hasta el 3,8 por ciento, tasa 0,7 puntos superior a la del IPC general y la más baja desde marzo.



EL IPC SE ESTANCA EN EL MES



En términos mensuales (diciembre sobre noviembre), el IPC no ha registrado variación, tras descender un 0,4 por ciento en el mes noviembre.



En el duodécimo mes de 2023, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) ha situado su tasa interanual en el 3,3 por ciento, la misma que la registrada el mes anterior. Por su parte, la variación mensual estimada del IPCA ha sido del 0,0 por ciento.



El INE publicará los datos definitivos del IPC de noviembre el próximo mes de enero.