Extremadura cierra octubre con un superávit de 23 millones de euros, 0,09% de su PIB

El superávit que ha alcanzado la administración extremeña el pasado mes de octubre contrasta con el déficit que registró en el mismo mes de 2022, que fue de 81 millones, equivalente entonces al 0,36 por ciento de su PIB.



Las comunidades autónomas han alcanzado en el décimo mes de este año un déficit de 2.229 millones de euros en términos absolutos, equivalente al -0,15 por ciento del PIB de dichas administraciones.



El déficit medio de las comunidades autónomas en el décimo mes del año es también inferior al registrado en el mismo periodo de 2022, que fue del 0,45 por ciento, lo que supone una mejora de un 63,5 por ciento, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que ha explicado que este resultado obedece a un aumento de los gastos del 3,8 por ciento, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 6,1 por ciento.



DÉFICIT DEL ESTADO



El déficit del conjunto de las administraciones públicas ha bajado del 1,40 por ciento entre enero y octubre de 2022 al 1,29 por ciento del PIB en el mismo periodo de 2023, con 18.849 millones de euros, según ha informado este viernes el Ministerio de Hacienda. Incluyendo las ayuda a las instituciones financieras, el déficit público se ha situado en el 1,31 por ciento del PIB.



En términos absolutos, el déficit público de 18.849 millones representa un aumento del 0,2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, aunque el peso sobre el PIB se ha reducido del 1,40 por ciento al 1,29 por ciento.



Por su parte, el déficit solo del Estado, en este caso hasta el mes de noviembre, se ha colocado en el 2,16 por ciento del PIB --frente al 2,22% del mismo periodo del año pasado--. En valores absolutos, el déficit del Estado alcanza los 31.627 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,8 por ciento respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.



Desde el Departamento que dirige María Jesús Montero han explicado que el déficit está afectado por el impacto que las liquidaciones definitivas de 2021 practicadas en julio 2023 han tenido respecto al resultado de las liquidaciones definitivas de 2020 efectuadas en 2022.



En concreto, las liquidaciones definitivas del sistema de financiación de 2021 ascienden a 11.798 millones a favor de las comunidades autónomas y las entidades locales, frente al año pasado que fueron 6.106 millones a favor del Estado.



LOS INGRESOS DEL ESTADO SUBEN UN 1,2%, POR IMPUESTOS UN 3,7%



De acuerdo con el informe, los recursos no financieros --ingresos-- se sitúan en 240.796 millones, lo que implica un 1,2 por ciento más respecto al mismo periodo de 2022.



Dentro de estos recursos, los impuestos alcanzan los 200.864 millones, el 83,4 por ciento del total de los recursos, y crecen un 3,7 por ciento respecto a noviembre de 2022. Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 2,8 por ciento.



Dentro de los recursos no financieros, como novedades impositivas de 2023, destaca el ingreso del nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, el gravamen temporal energético, el gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas con un importe conjunto de 3.974 millones.



De su lado, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 95.155 millones, cifra superior en un 4,8 por ciento a la de los once primeros meses de 2022, debido a que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades aumentan un 8,8 por ciento, hasta 38.563 millones.



Según explica Hacienda, este incremento se debe principalmente al aumento de recaudación de los pagos fraccionados y, por otro lado, al avance de los ingresos correspondientes de la declaración anual en un 11,9 por ciento.



Por su parte, el IRPF alcanza los 51.209 millones, un 1,8 por ciento menos, mientras que los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, con 3.043 millones, se elevan un 13,9 por ciento.



LOS GASTOS CRECEN UN 1,7%



Por el lado de los gastos, el informe de Hacienda refleja que hasta noviembre, los empleos no financieros del Estado se han situado en 272.423 millones, cifra superior en un 1,7 por ciento a la registrada en los once primeros meses de 2022.



La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 62,4 por ciento sobre el total de empleos no financieros.



En concreto, en los once primeros meses del año ascienden a 170.094 millones, un 5,7 por ciento más que el año anterior, principalmente por la dotación adicional de 1.666 millones destinada a comunidades autónomas y corporaciones locales para compensar el saldo global negativo de la liquidación de 2020.



Por su parte, también destaca los gastos por la remuneración de funcionarios, que crece un 2,9 por ciento, situándose en 18.594 millones de euros. Después del incremento adicional del 0,5 por ciento previsto en la Ley de Presupuestos Generales de 2023, para compensar la pérdida de poder adquisitivo motivada por la inflación, con aplicación retroactiva desde enero, la subida salarial del ejercicio se sitúa en el 3 por ciento.



DESGLOSE DÉFICIT PÚBLICO



En cuanto al desglose del déficit público hasta el mes de octubre, el déficit de la Administración Central se sitúa en 16.369 millones, un 11,4 por ciento menos, con un peso sobre el PIB del 1,12 por ciento, inferior al 1,37 por ciento del ejercicio pasado.



Por su parte, la Administración Regional registra un déficit a finales de octubre de 2023 de 2.229 millones, lo que equivale al 0,15 por ciento del PIB, frente al déficit del 0,45 por ciento alcanzado en el mismo periodo del año anterior, lo que supone una mejora de un 63,5 por ciento. Este resultado obedece a un aumento de los gastos del 3,8 por ciento, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 6,1 por ciento.



En el caso de los Fondos de la Seguridad Social hasta octubre de 2023, el informe muestra que registran un déficit de 251 millones. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,02por ciento del PIB.



Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 5,9 (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un robusto crecimiento del 9,8%) frente al aumento registrado en los gastos de un 9,6 por ciento.



LOS AYUNTAMIENTOS RECORTAN EL DÉFICIT HASTA SEPTIEMBRE



Finalmente, también se han publicado este viernes los datos de ejecución de 2023 de las Corporaciones Locales correspondientes al tercer trimestre del año.



Los datos muestran que las Entidades Locales han registrado un déficit de 1.214 millones, lo que equivale al 0,08 por ciento del PIB, frente al déficit del 0,22 por ciento del PIB del tercer trimestre de 2022.



Con estos datos de Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de Administraciones Públicas en el tercer trimestre del año se sitúa en el 1,72 por ciento del PIB frente al 1,90 por ciento (sin ayuda financiera) registrado en septiembre de 2022, lo que supone una disminución de un 1,9 por ciento. Los gastos han aumentado un 7 por ciento, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 7,8 por ciento.