Extremadura cierra septiembre con un superávit de 84 millones de euros, 0,34% de su PIB

La comunidad autónoma de Extremadura ha cerrado el mes de septiembre con un superávit de 84 millones de euros, que equivale al 34 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB).



De esta forma, la región extremeña ha pasado este mes de septiembre a un superávit de 84 millones, frente al déficit que registró hace un año, de 68 millones de euros, el 0,30 por ciento del PIB.



Este superávit de Extremadura contrasta con el déficit de 509 millones con el que el conjunto de las administraciones autonómicas cerraron el mes de septiembre de 2023, un 0,03% del PIB regional, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que ha explicado que este resultado obedece a un aumento de los gastos del 2,2%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 5,8%.



Al igual que Extremadura, otras diez comunidades autónomas registraron superávit al cierre del pasado mes de septiembre, como son en concreto, Asturias (0,98%), Baleares (1,10%); Canarias (1,49%); Cantabria (0,21%); Castilla y León (0,40%); Extremadura (0,34%); Galicia (0,32%); Navarra (0,57%); La Rioja (0,27%); País Vasco (0,14%) y Andalucía (0,02%).



Con déficit, en cambio, se situaron al cierre de septiembre Aragón (-0,02%), Castilla-La Mancha (-0,45%), Cataluña (-0,17%), Comunidad de Madrid (-0,24%), Región de Murcia (-1,05%) y la Comunidad Valenciana (-0,82%).



CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES



En el conjunto del país, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se ha situado en el 1,54% del PIB hasta el mes de septiembre, con 22.448 millones de euros, lo que representa un descenso del 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves el Ministerio de Hacienda. Incluyendo las ayuda a las instituciones financieras, el déficit público se ha situado en el 1,56% del PIB.



Por su parte, el déficit solo del Estado, en este caso hasta el mes de octubre, se ha colocado en el 1,37% del PIB --frente al 1,58% del mismo periodo del año pasado--, hasta alcanzar 20.053 millones de euros, lo que representa un descenso del 5,7% respecto al mismo periodo del ejercicio precedente.



Pese a esta reducción, desde el Departamento que dirige María Jesús Montero han explicado que el déficit está muy afectado por la liquidación definitiva del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales correspondiente al ejercicio 2021, practicadas en julio de 2023, suponiendo un aumento de déficit para el Estado de 11.798 millones.



Hasta el mes de octubre, los ingresos no financieros del Estado se han situado en 222.917 millones de euros, lo que implica un 0,4% más respecto al mismo periodo de 2022.



LA RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS CRECE UN 3,1%



Concretamente, los impuestos alcanzan los 186.454 millones, el 83,6% del total de los recursos, y crecen un 3,1% respecto a octubre de 2022. De su lado, los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 2,2%.



Dentro de los recursos no financieros, como novedades impositivas de 2023, destaca el ingreso del nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, el Gravamen temporal energético, el Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y el Impuesto Temporal de Solidaridad de Grandes Fortunas, que han permitido una recaudación conjunta de 3.934 millones hasta octubre.



Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio alcanzan los 87.659 millones, cifra superior en un 4,2% a la de los diez primeros meses de 2022, debido a que los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades aumentan un 7,9%, hasta 39.009 millones.



"Este incremento se debe principalmente al aumento de recaudación de los pagos fraccionados y, por otro lado, al avance de los ingresos correspondientes de la declaración anual en un 11,8%", ha aclarado el Ministerio de Hacienda.



Por su parte, el IRPF alcanza los 43.401 millones, inferior en un 3,6% al volumen de 2022, mientras que los ingresos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con 2.911 millones se elevan un 18,7%.



LOS GASTOS DEL ESTADO CAE UN 0,2%



Hasta octubre, los empleos no financieros del Estado se han situado en 242.970 millones, cifra inferior en un 0,2% a la registrada en los diez primeros meses de 2022. La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, con un peso del 62,2% sobre el total de empleos no financieros.



En concreto, en los diez primeros meses del año ascienden a 151.076 millones, un 2% más que el año anterior, principalmente por la dotación adicional de 1.666 millones destinada a Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para compensar el saldo global negativo de la liquidación de 2020.



Por un lado, la Administración Regional ha recibido 86.172 millones. Del total de trasferencias, 75.417 millones corresponden al sistema de financiación, un 10,9% más que en 2022, de los que 67.080 millones son las entregas a cuenta y el resto se corresponde al efecto en el gasto de liquidación definitiva de 2021.



A su vez, el Sistema de Seguridad Social ha recibido 31.440 millones, 2.639 millones menos que en 2022, principalmente por las transferencias vinculadas al Pacto de Toledo.



Por otro lado, la Administración Local ha recibido 21.213 millones, lo que supone 2.407 millones más que el año anterior. Del total de transferencias, 18.746 millones corresponde a su participación en los ingresos del Estado, un 5,8% más que el año precedente. De este último importe, 18.052 millones son entregas a cuenta y el resto se relaciona con el efecto en el gasto de la liquidación definitiva de 2021.



Por su parte, la remuneración de asalariados crece un 4,3%, situándose en 16.971 millones de euros. Las retribuciones salariales del mes de octubre recogen el incremento adicional del 0,5% previsto en la Ley de Presupuestos Generales de 2023.



DESGLOSE DÉFICIT PÚBLICO



En cuanto al desglose del déficit público hasta el mes de septiembre, el déficit de la Administración Central se ha situado en 23.211 millones, el 1,59% del PIB, mientras que las comunidades autónomas registran un déficit a finales de septiembre de 509 millones, lo que equivale al 0,03% del PIB, frente al déficit del 0,46% alcanzado en el mismo periodo del año anterior.



Este resultado en las comunidades obedece a un aumento de los gastos del 2,2%, mientras que los ingresos crecen a un ritmo del 5,8%. En concreto, los impuestos han crecido un 15,4%, incrementándose hasta los 66.257 millones.



Por último, Los Fondos de la Seguridad Social hasta septiembre de 2023 registran un superávit de 1.272 millones, superior en 1.371 millones al déficit del mismo periodo de 2022. En términos de PIB el superávit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,09% del PIB, esto es 0,10 puntos porcentuales más que el año anterior.



Se puede observar un crecimiento de los ingresos del 10,1%, destacando el buen comportamiento de las cotizaciones con un robusto crecimiento del 9,9%, frente al aumento registrado en los gastos de un 9,2%.