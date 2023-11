Guardiola anuncia eliminación "de facto" impuesto sucesiones y donaciones en Extremadura

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que "vamos a eliminar de facto el impuesto de sucesiones y donaciones", en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press pues, sobre si hay margen para rebajar tributos en la región, ha asegurado que, "por supuesto que hay margen" y, la medida se llevará a los Presupuestos de 2024.



En concreto, se eliminará el impuesto a los "grupos uno y dos" como hijos, nietos o adoptaros, y se regulará para "los grupos tres y cuatro", que incluyen hermanos, tíos, sobrinos, primos y otros grados más distantes de parentesco.



La Jefa del Ejecutivo Regional ha matizado que "nosotros defendemos que no siempre los lazos de sangre tienen que ser los que primen a la hora de pagar el impuesto, que hay relaciones y vínculos que son mucho más fuertes y más importantes a la hora de poder pagar el impuesto".



Ha puesto como ejemplo a un padre que se casa "con una mujer que ya tiene un hijo" y lo cría "como a su hijo propio pero no lo adopta", añadiendo que "nosotros entendemos que la herencia de ese padre a ese hijo que ha criado pero que no es biológico tiene que tributar como si fuera grupo uno".



Para llevar a cabo la reforma, Guardiola ha reconocido que tiene "cierta complejidad", se creará "un registro de especial vinculación", para que se analice cada situación.



SIGUE LA SENDA DE BAJADA DE IMPUESTOS

La Presidenta de la Junta ha valorado las medidas fiscales que ha adoptado su Ejecutivo desde que está al frente de la Junta de Extremadura, asegurando que la región es la que tiene "los salarios más bajos" pero que a su vez era "la que estaba soportando los impuestos más altos".



Guardiola ha señalado que "el Gobierno de la Junta ha cumplido el compromiso que adoptó en las urnas, que es devolver el esfuerzo realizado en los últimos años por los extremeños", poniendo como ejemplo la aprobación de un decreto ley de medidas urgentes "tributarias y económicas", para "mejorar la vida de las familias", apoyar a los autónomos y estimular el tejido empresarial de la región.



También ha recordado que su Gobierno ha bajado el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el tramo autonómico y con efectos retroactivo desde enero de 2023 y, ha mencionado la reducción de los tipos de gravamen de los dos primeros tramos del tributo hasta situarlos "en el 8 y en el 10 por ciento".



La compensación del "elevado precio de los alquileres" con la deducción de hasta un 30% del alquiler, o la supresión del Impuesto de Patrimonio con "una bonificación del 100%" son otras de las medidas que ha puesto en marcha la Junta de Extremadura.



Estas medidas fiscales beneficiarán "a las muchas personas que van a dejar de pagar los tipos más altos de España", que es lo que venía pasando con el "socialismo", que buscaba ricos donde no los había, ironizando que "no sé en qué Extremadura ha vivido el PSOE. ¿Dónde están esos millonarias en mi tierra?".