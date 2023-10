La Junta tiene "muy avanzado" el PGEx 2024, a la espera de datos "esenciales" en ingresos

Ep.

La Junta de Extremadura tiene "muy avanzado" el Presupuesto autonómico (PGEx) para 2024 y, aunque lo presentará "muy pronto", aún no puede darlo a conocer debido a que se encuentra a la espera de datos "esenciales" para su elaboración en materia de ingresos que no ha recibido todavía por parte del Ministerio de Hacienda.

"Nosotros vamos a tener Presupuestos en el plazo más corto posible", ha espetado este miércoles en Mérida la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, quien ha añadido que "ahora, a día de hoy" ella no cuenta con uno de los recursos "esenciales" para la consecución de las cuentas autonómicas como son las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

En este sentido, tras incidir en que "el desaparecido Ministerio de Hacienda no ha atendido" la carta enviada recientemente para pedirle tal información, la consejera ha señalado que la Junta va a pedir una reunión con la ministra para poder abordar ésta y otras cuestiones que "preocupan" a Extremadura como la financiación autonómica. "Pero aún a día de hoy no tenemos el importe definitivo de las entregas a cuenta ni la liquidación del ejercicio 2022", ha remarcado a preguntas de los medios en una comparecencia para informar sobre cuestiones de la Carrera Profesional de los funcionarios. Así, aún cuando está "muy avanzado" el Presupuesto regional para 2024 y cuando todas las consejerías "han avanzado mucho" en su confección, la presentación de las cuentas se ralentiza debido que en la vertiente de ingresos la Junta se encuentra con "ausencias" de información "por culpa" del Ministerio de Hacienda que "no cumple con su función, que debía haber dado esos datos en el mes de julio". En este sentido, Manzano ha recordado también que en años anteriores el Gobierno regional del PSOE, que continuaba en el poder y que incluso contaba con una posición de "experiencia dilatada por desgracia para la comunidad autónoma y para las arcas de la comunidad autónoma", se ha "retrasado mucho más" en la presentación de los Presupuestos regionales. "En cualquier caso, tranquilidad total. El Presupuesto se va a tener dentro de muy poco y van a poder ver cómo gobierna el equipo de María Guardiola, cómo prioriza la Sanidad, la Educación y cómo al mismo tiempo ha devuelto con la reforma fiscal que hemos acometido un dinero que les corresponde y que todos estos años han pagado de más", ha incidido. POSIBLES PLAZOS Finalmente, preguntada sobre si los PGEx 2024 podrían ser presentados antes de final de año, Manzano ha dicho que así van a "intentarlo" desde la Junta de Extremadura, y ha añadido a continuación que espera que los grupos de la oposición plantean "muchas aportaciones" a las cuentas y que sean "positivas". "Vamos a intentarlo por supuesto la presentación (antes de final de año)... Luego implica contactos con todos los grupos, ojalá que recibamos muchas aportaciones y sean positivas, y no ver la situación que vemos habitualmente al PSOE de no a todo, de no aportar absolutamente nada y de no mirar a los extremeños y mirar más a otros territorios con los que sí que veo cierto interés como son los catalanes y los vascos para buscar el Gobierno a nivel nacional", ha afirmado. "Reitero, queda todavía mucho por caminar juntos, y por supuesto cualquier aportación de los distintos grupos será muy bienvenida y bien recibida. Habrá presupuestos muy pronto", ha concluido.