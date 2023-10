La Unión convocará actos de protesta ante las industrias compradoras de arroz

La Unión Extremadura ha anunciado que convocará actos de protesta ante las industrias compradores de arroz si éstas se niegan a pagar un precio aproximado a los 750 euros la tonelada para los arroces largos y de 850 euros la tonelada para los redondos.

A través de una nota de prensa, la organización agraria ha informado de que, en Extremadura, se llegaron a alcanzar hace 10 años una superficie de 26.000 hectáreas de arroz, lo cual dio lugar a la creación de industrias transformadoras y de zonas especiales de protección de aves acuáticas, como la Zepa de arrozales de Palazuelo y Guadaperales.

Además, debido a la escasez de agua para riego, a las restricciones en el uso de fitosanitarios, a los altos costes de producción y a los malos precios que reciben los agricultores por su producto, este año, según La Unión, apenas se va a alcanzar una superficie de alrededor de las 14.000 hectáreas de arroz, con una producción inferior a las 120.000 toneladas de este producto.

Mientras, a nivel nacional e internacional, según ha apuntado, se está en la misma situación, ya que de las más de 120.000 hectáreas de arroz en España, esta campaña apenas se van a alcanzar las 57.500 ha de cultivo, mientras que a nivel internacional está ocurriendo algo parecido.

Además, según ha detallado, la FAO prevé una crisis alimentaria, sobre todo en África, debido a la escasez de arroz en el sudeste asiático y el cierre de fronteras a las exportaciones de varios países de la zona (entre ellos India con un 40% de la producción mundial) para garantizar la alimentación de sus respectivos países.

Ante esta perspectiva, y teniendo en cuenta el "aumento desmesurado" del producto a los consumidores, La Unión ha considerado que parecería sensato esperar que los industriales pagaran a los productores un precio que se ajustara a la tendencia del mercado, con "menos oferta, aumento de la demanda y altos costes de producción", pero la realidad es que , la industria se niega a pagar un precio justo por el producto y, en estos momentos, "ni se aviene a negociar con los productores el precio que establece el mercado".

A colación de esto último, La Unión Extremadura ha realizado un estudio de costes de producción, de situación del mercado internacional, de la situación del mercado interior y ha llegado a la conclusión de que el precio de referencia del arroz para la campaña 2023 es de 750 euros la tonelada de arroz japónica (arroz largo) y de 850 euros la tonelada de las variedades indicas (arroz redondo).

"No estamos dispuestos a que debido a la falta de competencia entre los compradores, éstos mantengan el acuerdo de no negociar un precio justo por nuestro producto, por lo que La Unión convocará actos de protesta en las instalaciones de las industrias compradoras de arroz si el precio pagado por las mismas no se ajusta al precio medio del mercado", ha sentenciado.