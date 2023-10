Extremadura crecerá un 2,3% en 2023, una décima menos que la media, según BBVA Research

Ep.

BBVA Research sitúa a Extremadura entre las comunidades autónomas cuyo crecimiento en 2023 se situará por debajo de la media nacional, con un incremento del 2,3 por ciento de su PIB, una décima menos que el conjunto de España.

Baleares, Canarias y Madrid será las tres comunidades autónomas que liderarán el crecimiento económico en 2023, con previsiones de un alza del PIB por encima del 3% en estas tres regiones, seguidas por Cataluña (2,7%), gracias a un mayor empuje del turismo y del consumo.

Este organismo ha dado a conocer este martes sus previsiones de crecimiento para las comunidades autónomas en 2023 y 2024. En este contexto, mantiene en líneas generales las previsiones para 2023, situando en el 2,4% el aumento del PIB para el conjunto de España.

Las comunidades que crecerán por debajo de la media serán Extremadura (2,3%), Castilla-La Mancha (2%), Andalucía (2,1%) y Murcia (1,8%), algo que BBVA Research achaca a las consecuencias de la sequía, que habría evitado una mayor creación de empleo en estas regiones.

El empuje de las exportaciones de bienes, la recuperación del sector industrial, y especialmente del automotriz, apoya el dinamismo en Aragón y Castilla y León, cuyo crecimiento igualará al del país (2,4%).

Sin embargo, La Rioja, (2,3%), Cantabria (2%), País Vasco y Navarra (1,9%) y la Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia (2,1%) mantendrán un avance por debajo de la media al no experimentar aún esa mejora clara de la industria.

REVISIÓN A LA BAJA EN 2024

Para el siguiente año, el PIB de España se ha revisado a la baja en tres décimas, lo que sitúa el crecimiento en 1,8% debido al empeoramiento generalizado de la demanda exterior, afectada por el aumento de precio de los combustibles, y las restricciones al crecimiento en algunos sectores, como el turismo (nuevamente, en máximos históricos de ocupación), o la vivienda.

No obstante, la superación del episodio de sequía debería permitir a las comunidades con más peso de la agricultura retornar a un crecimiento similar a la media, señalan los expertos de BBVA Research. A nivel regional, Andalucía (1,8%), Extremadura (1,8%), Murcia (1,8%) y Castilla-La Mancha (1,7%) cerrarían el diferencial negativo con España que presentaron en 2023.

El avance de la actividad industrial, favorecido por una mejora de la demanda europea y la eliminación de los cuellos de botella, debería permitir un crecimiento del PIB por encima de la media en la mayoría de las regiones del norte: Navarra, Aragón y País Vasco (2,2%), Galicia, Castilla y León y Cantabria (2,1%), Asturias (1,9%) y La Rioja (1,8%).

La revisión del escenario para España no afecta al consumo de no residentes, lo que permite no modificar adicionalmente las previsiones de crecimiento en 2024 para Canarias y Baleares, que afectadas por las restricciones a la producción de vivienda y la moderación del avance del turismo, serán las que muestren un menor dinamismo en el próximo año, con crecimientos del 1,4% y del 1,5%, respectivamente.

En Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid (1,9%), estos factores se compensarán con la recuperación del sector industrial y de los servicios no turísticos y presentarán un diferencial de crecimiento positivo con España en 2024.