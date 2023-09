Guardiola exigirá al Gobierno una financiación "justa" y una inversión "adecuada"

Ep.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, exigirá al Gobierno central una financiación "justa" para la comunidad y una inversión "adecuada" para la misma, y reclamará también ante la Unión Europea "singularidades" para la región en materia tributaria.

Así, la Administración extremeña solicitará para Extremadura una "financiación justa" tanto en Madrid como en Bruselas, según ha explicado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

En concreto, en declaraciones a los medios antes de comparecer a petición propia en la Asamblea este viernes para informar sobre las líneas generales de su departamento, Manzano ha apuntado que ante el Gobierno central la Junta va a trabajar en el sistema de financiación autonómica para que "de una vez por todas" se mida "bien" cuál es el coste de prestación de los servicios en Extremadura.

"El sistema de financiación autonómica lo que hace es transferir una parte de recursos para cubrir la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales en el principal fondo del sistema, el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, en el que un 97 por ciento es la población", ha dicho.

"No podemos seguir premiando y estableciendo el carácter preferente de la población frente a otras variables que en la comunidad autónoma son tan importantes", ha dicho Manzano, quien ha defendido que hay que introducir "variables territoriales", toda vez que en el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales "la superficie pesa solamente a día de hoy un 1,8 por ciento".

Esto, según la consejera, "no puede ser" en una comunidad con una extensión territorial "muy importante" y en la que "cuesta mucho prestar los servicios", y por ello la Junta de Extremadura va a defender una partida de costes "fijos" para que de este modo se cubra "de verdad" y "como debe" cuál es el coste de prestación de los servicios.

INVERSIÓN "ADECUADA"

Asimismo, la Junta de Extremadura también va a reivindicar al Gobierno central una inversión "adecuada", puesto que en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 en la inversión territorializada del Estado la comunidad extremeña recibe un 3,5 por ciento, "frente a otros territorios como por ejemplo Cataluña donde se sitúa en más de un 17 por ciento".

Así, la Junta va a solicitar al Gobierno central una inversión territorializada "acorde a las necesidades" que hay en el territorio extremeño.

"Por supuesto que es necesario que se cumpla no ya lo que pedimos nosotros, sino que se cumpla lo que dice la Constitución, cuando alude a que todas las comunidades autónomas tienen que crecer de manera armónica, tiene que promoverse ese desarrollo de las zonas que más lo necesitan", ha dicho Elena Manzano.

PETICIONES EN BRUSELAS

Por otra parte, la consejera ha anunciado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, exigirá en Bruselas un régimen de ayudas regionales compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al estilo de las existentes en Teruel, Cuenca y Soria.

"Teruel, Cuenca y Soria tienen concedidas ayudas para sus empresas, y todas las empresas que se establezcan ahí tienen un 20 por ciento de bonificación en los seguros sociales", ha espetado Manzano, quien ha defendido que "Extremadura tiene también la posibilidad de recibir este tipo de ayudas".

"Hay una excepción en el Tratado de Funcionamiento (de la UE) a la que nos podemos acoger... ¿Por qué no lo recibimos? ¿Por qué Extremadura no recibe este tipo de ayudas? ¿Por qué no se establecen singularidades también en materia tributaria?", se ha preguntado la consejera.

"Esa explicación la vamos a pedir de la mano de la presidenta Guardiola, porque lo que tenemos muy claro es que esa reivindicación hay que hacerla a todos los niveles, y que lo único que nos importa, lo único que nos interesa es Extremadura", ha espetado.

"Toda esa parte de Hacienda exigiremos por lo tanto una financiación adecuada, una financiación suficiente, que corrija años de desigualdad y los agravios a los que por desgracia nos tienen acostumbrados en nuestra región", ha añadido.