UPA-UCE urge a industria tabaquera no pagar por debajo costes de producción a agricultores

UPA-UCE Extremadura ha reclamado este miércoles a la industria tabaquera que no pague a los agricultores por debajo de los costes de producción, estimados en torno a los 4,60 - 4,70 euros/kilo, en una campaña "muy complicada por la climatología" para un sector que registra ya pérdidas de 30 millones de euros este año.



En concreto, se trata de unos datos que ha ofrecido este miércoles el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa en Mérida, en la que ha explicado que este cultivo se ha visto "muy dañado" por las lluvias torrenciales de mayo, que han provocado 4.500 hectáreas siniestradas, de las que se ha tenido que levantar la plantación en 1.300 hectáreas.



Y es que, según sus palabras, esto ha supuesto la pérdida total de la producción en dicha superficie de 4,5 millones de kilos, a los que hay que sumar la caída de la producción del resto.



"Esto ha generado graves pérdidas a los tabaqueros, porque a pesar de que afortunadamente estaban asegurados, donde se ha levantado el cultivo la indemnización supone un 40 por ciento del valor real de la producción", ha advertido Huertas, quien ha explicado que "los que han continuado con el cultivo en muchos casos no van a cobrar indemnización y, en otros, el seguro no va a responder a las pérdidas reales que van a tener".



En consecuencia, estas pérdidas van suponer una "bajada drástica" de la producción contratada de 21,6 millones a finalmente 12 millones de kilos, lo que se traduce en 30 millones de euros para los tabaqueros que "solo van a recuperar una pequeña parte por la vía del seguro".



COSTES DE PRODUCCIÓN



A todo ello se une, ha añadido el secretario general de UPA-UCE, que "el mercado internacional del tabaco está teniendo una coyuntura positiva con un aumento de la demanda, que ha provocado que suban los precios de manera importante en países como Italia, para adecuarse a los costes".



Por este motivo, Ignacio Huertas ha reclamado a las industrias que revisen los precios a pagar por el tabaco extremeño para que se cubran los costes de producción, estimados este año en torno a los 4,60 o 4,70 euros/kilo, según informa UPA-UCE en una nota de prensa.



También, el responsable ha insistido en la obligatoriedad de registrar los contratos en el Registro Agroalimentario online antes del inicio de las entregas, el 18 de septiembre, ya que de lo contrario, ha advertido, no sólo se estará incumpliendo con la Ley de la Cadena Alimentaria, sino que "la industria correrá el riesgo de ser inviable dado el progresivo abandono de los cultivadores".



De hecho, según ha indicado, en los últimos cinco años se ha producido una reducción de la producción contratada superior al 25 por ciento, pasando de los 29 millones de kilos registrados en 2018 a 21 millones en 2023.



VE "INSUFICIENTES" LAS AYUDAS A LA CEREZA



Por último, el secretario general de UPA-UCE ha calificado de "claramente insuficiente" los 1,4 millones de euros aprobados por el Ejecutivo regional en ayudas el sector cerecero del norte de Cáceres, una medida que viene a complementar los 8 millones aprobados por el Gobierno nacional.



Pese a ello, ha solicitado que dichas ayudas se destinen a los agricultores autónomos, ya que son los auténticos profesionales que viven de dicha actividad, y ha insistido en pedir a la Junta de Extremadura que comience a gestionar "cuanto antes" esta convocatoria, para que los productores puedan recibir a la mayor brevedad el apoyo económico por parte de las administraciones.