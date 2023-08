En 2022, 76% del aceite industrial usado recogido en Extremadura se destinó a regeneración

El 76 por ciento del aceite industrial usado recogido en Extremadura durante el pasado año se destinó a regeneración, el tratamiento que permite convertir el residuo en nuevos lubricantes.



Junto con ello, Sigaus señala que el 24 por ciento restante del aceite usado se destinó a valorización energética, produciendo un combustible similar al fuel óleo.



De este modo, en 2022, cerca de 2.000 establecimientos extremeños de todo tipo generaron 3.250 toneladas brutas de aceites industriales usados (una cantidad que incluye un 4 por ciento de impropios, como agua o sedimentos).



El 63 por ciento de estos establecimientos (1.234) fueron talleres mecánicos (establecimientos multimarca, multiservicios, concesionarios, mecánica rápida, etcétera), constituyendo la actividad de mayor generación de este residuo peligroso, en concreto, el 53 por ciento del volumen total recuperado en esta comunidad por Sigaus, el sistema encargado de gestionar este residuo peligroso en toda España.



El resto del residuo se recogió en sectores muy heterogéneos, como la industria, la agricultura, el comercio, la hostelería, el transporte o la construcción, y puntos de generación muy diversos, como hospitales, instalaciones militares, campos de golf, centros educativos o puntos limpios, entre otros, que sumaron un total de 738 establecimientos (el 37 por ciento del total).



PROTECCIÓN AMBIENTAL EN ZONAS VULNERABLES



Asimismo, el consumo de lubricantes en actividades económicas tan diversas conlleva que los aceites usados resultantes se generen de manera muy fragmentada y dispersa en el territorio, lo que requiere de una operativa compleja y costosa.



Durante el pasado año, a través de la red de gestores que recogen aceites usados, se llevaron a cabo 4.329 recogidas en los 240 municipios extremeños en los que se generó este residuo.



Un gran número de recogidas tuvieron lugar en áreas rurales, donde se ubican el 42 por ciento (1.002) de los establecimientos atendidos por Sigaus. En ellos se recuperaron 1.361 toneladas de aceites industriales usados.



La recuperación del residuo en este entorno es especialmente importante, ya que la mayoría de zonas vulnerables desde el punto de vista medioambiental (como espacios naturales protegidos, ríos o lagos) se encuentran en el medio rural.



ESPACIOS PROTEGIDOS



Por otra parte, Extremadura se caracteriza por una gran riqueza natural. Así, en 2022 Sigaus recogió 124 toneladas de aceites usados en las inmediaciones de 18 espacios protegidos (Parques y Reservas Naturales, Reservas de la Biosfera y Zonas Ramsar).



Sólo en los alrededores de la Reserva de la Biosfera del Tajo - Tejo Internacional se recogieron más de 39 toneladas de aceites usados en 33 establecimientos.



Por otro lado, en el entorno de recursos hídricos (como ríos, lagos o embalses) de Extremadura, se recogieron 25 toneladas de aceites usados generados en 14 establecimientos ubicados a menos de 250 metros.



La recuperación del residuo en estas áreas es vital, ya que un vertido de aceite industrial usado en el agua puede perdurar durante 15 ó 20 años, impidiendo su oxigenación y dañando gravemente los ecosistemas existentes en estos entornos acuáticos.



TRANSFORMACIÓN



De este modo, la transformación de los residuos en nuevos recursos es una de las mejores vías para reducir el consumo de materias primas, esenciales para fabricar todo tipo de productos para una población global en constante crecimiento.



Este es el caso del aceite industrial usado, un residuo que, bien gestionado, puede ser valorizado en su totalidad. En su composición mantiene los recursos materiales y energéticos de origen, siendo de gran valor para ser transformado en nuevos productos, o como fuente de energía.



Así, en Extremadura, el 76 por ciento del aceite usado gestionado durante el pasado año fue tratado mediante regeneración, el tratamiento ambientalmente prioritario.



El volumen de residuo destinado a este proceso, 2.379 toneladas, permitió la producción de 1.489 toneladas de nuevos lubricantes. Gracias a esta gestión, se evitó el consumo de cerca de 700.000 barriles de petróleo que hubieran sido necesarios para fabricarlos mediante el refino del petróleo.



Además, la regeneración de aceite usado gasta menos energía y emite menos gases de efecto invernadero que la producción de lubricantes de primer refino. En este sentido, la regeneración del aceite usado evitó la emisión a la atmósfera de 1.587 toneladas de CO2.



Los aceites usados que no fueron destinados a regeneración, 733 toneladas (24 por ciento), se sometieron a un proceso de descontaminación mediante procesos físicos (decantación, centrifugación y filtrado) y reactivos químicos para convertirlos en un combustible de uso industrial, de características similares al fuel óleo tradicional, que es utilizado en centrales térmicas, cementeras, papeleras, equipos marinos, etcétera.



Gracias a este tratamiento, se evitó la emisión a la atmósfera de 402 toneladas de CO2 y el consumo de cerca de 75.600 barriles de petróleo que se hubieran necesitado para fabricar ese combustible a partir del petróleo.



"Gracias al aprovechamiento del aceite usado de nuestros coches y máquinas, no solo evitamos el impacto ambiental de un residuo peligroso, sino que reducimos el uso de una materia prima no renovable como es el petróleo, más aún en el contexto de crisis energética actual. Además de un importante ahorro económico, los procesos para obtener los productos de segunda generación consumen menos energía y emiten menos gases de efecto invernadero que los procesos tradicionales", afirma el director general de Sigaus, Eduardo de Lecea.