Confirmados doce focos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica en Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible tiene confirmados doce focos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE).



Estas explotaciones afectadas están ubicadas en las zonas de Zafra, Jerez, Castuera, Herrera del Duque, Cáceres, Trujillo, Navalmoral de la Mata, Zorita, Badajoz, Don Benito, Mérida y Azuaga.



Además de Extremadura, esta enfermedad también tiene casos notificados en explotaciones de algunas provincias de Andalucía, de Castilla y León, y de Castilla-La Mancha.



Cabe recordar que la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, también conocida como Enfermedad Hemorrágica del Ciervo, es una enfermedad vírica infecciosa no contagiosa transmitida por vectores (mosquitos culicoides) que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, principalmente al ciervo y al bovino.



Esta enfermedad no es una zoonosis y por tanto no afecta al hombre; así, para el movimiento a zona libre de animales para vida solo se exigirá que vayan sin síntomas y desinsectados mientras que los que vayan para sacrificio solo deberán ir sin síntomas.



En cuanto al movimiento dentro de las zonas de restricción, no se ponen condiciones dentro de España. Igualmente, para salir a otros países de la Unión Europea, solo pueden moverse animales con destino a sacrificio.