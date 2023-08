La producción industrial creció en junio un 1,9% en Extremadura

Rd./Ep.

Con relación a junio de 2022, en Extremadura el Índice de Producción Industrial (IPI) presentó una variación de 1,9% (España -1,4%), aumentando la producción de Bienes de equipo (20,7%) y Energía (10,9%), y disminuyendo en Bienes intermedios (-2,9%) y Bienes de consumo (-17,9%).

A su vez, por ramas y divisiones de actividad, los mayores incrementos de producción se registran en Fabricación de otro material de transporte (199,9%) y en Fabricación de muebles (126,3%). Los mayores descensos se producen en Confección de prendas de vestir (-37,5%) y en Industria de la madera y del corcho, excepto muebles cestería (-33,2%).

En este sentido, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la variación mensual entre los meses de junio y mayo fue de 11%, a nivel nacional fue de -0,8%.

Igualmente, en Extremadura, el Índice de Producción Industrial en el mes de junio se sitúa en 110,5, registrando un incremento mensual del 11%.

Mientras, en el periodo enero-junio, la media del Índice de Producción Industrial (IPI) registró una tasa de variación del -0,2% respecto a la media del mismo periodo del año anterior (España 0,2%), tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

En este periodo, atendiendo al destino económico de los bienes, aumenta la producción de Bienes de equipo (6,3%) y Energía (4,5%); y se reduce en Bienes intermedios (-4,7%) y Bienes de consumo (-7,8%).

Finalmente, por ramas y divisiones de actividad, los incrementos de producción más elevados se registran en Fabricación de otro material de transporte (197%) y Fabricación de muebles (66,9%). En este caso, los mayores descensos se producen en Confección de prendas de vestir (-24,6%) y en Industria de la madera y del corcho, excepto muebles cestería (-16,7%).

A NIVEL NACIONAL



Mientras, en el conjunto del país, este índice ha bajado un 1,4 por ciento interanual el pasado mes de junio, tasa 1,4 puntos inferior a la de mayo.



Con la caída de junio, la producción industrial retorna a tasas interanuales negativas después de haber registrado en mayo un aumento del 0,2 por ciento.



La producción de la industria de energía ha sido la que más ha bajado en el sexto mes del año, con un descenso interanual del 9,5 por ciento. Les siguen los bienes de consumo duradero (-3,3%) y los bienes intermedios (-3,1%), mientras que los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero han aumentado en un 4,6 por ciento y 1,7 por ciento, respectivamente.



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha bajado un 3 por ciento en junio respecto al mismo mes del año anterior, tasa 2,4 puntos inferior a la de mayo.



SEIS COMUNIDADES ELEVAN LA PRODUCCIÓN DE SU INDUSTRIA



La tasa anual de la producción industrial ha aumentado respecto a junio de 2022 en seis comunidades autónomas, mientras que ha disminuido en las otras once.



Los mayores incrementos se han registrado en Canarias (8%), Comunidad de Madrid (4,2%) y La Rioja y Cataluña, ambas con 3,4 por ciento. Por el contrario, los mayores descensos se han dado en Región de Murcia (-13,2%), Principado de Asturias (-9,1%) y Andalucía (-6,3%).



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL CAE UN 1% EN EL MES



En términos mensuales (junio sobre mayo), la producción industrial ha disminuido un 1 por ciento, tasa 1,5 puntos inferior a la observada en el quinto mes del año.



Por ramas de actividad, todos excepto bienes intermedios (0,0%) han presentado tasas mensuales negativas. Las mayores bajadas mensuales de la producción en la serie corregida han correspondido a bienes de equipo (-1,2%), bienes de consumo no duradero (-0,8%) y energía (-0,5%).