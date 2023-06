PYMECON muestra "su enorme preocupación" ante escenario político existente en Extremadura

La Federación Regional de la Pequeña y Mediana Empresa de Construcción y Afines de Extremadura (Pymecon) se muestra "muy preocupada" ante la situación política que está atravesando la comunidad autónoma y en especial los "graves efectos que la paralización a la que parece abocada la principal institución de la región puede acarrear", máxime en el supuesto de que haya que repetir elecciones.

Y es que, según ha apuntado Pymecon en una nota de prensa, Extremadura es la comunidad autónoma con un "mayor agujero económico" (84,6 millones) en lo relativo a obras desiertas, motivado por la "incapacidad de asumir los costes" debido a la inflación de los materiales y de la energía.

En esta línea, la Confederación Nacional de la Construcción ya ha reclamado a los partidos políticos un compromiso de cara al adelanto electoral del 23 de julio con un sistema para reequilibrar los precios de los contratos, ya que "resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado", lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de España, además de no aprovechar los fondos Next Generation.

Las compensaciones, aprobadas por el anterior gobierno saliente en la Asamblea de Extremadura por Decreto Ley, para paliar las pérdidas de las empresas por la subida de los materiales de construcción, energías e hidrocarburos a fin de poder seguir con las obras, incluso sin beneficios, pero, al menos, evitando las perdidas, "no se están gestionando y menos abonando", ha recalcado este sector.

A su vez, esta situación se repite, a su juicio, con las ayudas solicitadas por las empresas, "que tardan años en aprobarse", o con los modificados que necesitan los proyectos para adaptarlos a las necesidades de la obra, "que tardan más de un año en redactarse".

Por ello, ha advertido que esta situación "podría disparar las disoluciones y los concursos de acreedores de constructoras", frenando así el crecimiento económico y la creación de empleo, ya que "la construcción canalizará en torno a siete de cada diez euros de los fondos europeos".

Ante esta situación, ha insistido Pymecon, "urge" modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que, matizando la Ley de desindexación de la economía española, se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos, dándole estabilidad y evitando parches o soluciones extraordinarias que a la larga no solucionan estos problemas, que también podrían resolverse desde las corporaciones locales" y diputaciones.

En relación a estos últimos, exigen a ayuntamientos y diputaciones a que procedan al "abono inmediato" de los excesos de obras por actualizaciones de precios que en algunos casos ya están reconocidos y certificados y acumulan importantes retrasos.

"Lamentablemente, además el momento y los proyectos que la comunidad tiene por delante y que, a buen seguro, podrían cambiar nuestra región para bien, también sufrirán retrasos de cara a su ejecución", ha señalado.

Las actuaciones relativas al Corredor del Atlántico, la conexión de la EX-A1 con Portugal, la situación de estaciones del tren, etcétera, "son motivos más que suficientes para que nuestra región no pueda permitirse retrasos en la formación de un nuevo gobierno que defienda y escuche a las pequeñas, medianas empresas, autónomos y grandes empresas, que son las que crean puestos de trabajo y, junto con estos trabajadores, riqueza y esplendor para nuestra querida y, hasta ahora, olvidada Extremadura", ha sentenciado Pymecon.