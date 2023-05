Baselga insiste en una rebaja del IVA en los insumos del campo "como medida inmediata"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Extremadura, Fernando Baselga, ha vuelto a incidir este viernes en una rebaja del IVA en todos los inputs del campo (materias primas, abonos, fertilizantes...) "como ayuda inmediata" al sector, porque las ayudas que promete tanto el gobierno regional como el nacional "no llegan".

Así lo ha manifestado el líder de la formación naranja antes de reunirse con el presidente de Asaja en Cáceres, Ángel García Blanco, para intercambiar opiniones y debatir sobre posibles soluciones a la difícil situación que está viviendo el campo extremeño.

"El presidente, Guillermo Fernández Vara, anunció una serie de medidas y ayudas que no van a llegar porque llevan años prometiéndolas. Agobian a los agricultores y ganaderos a papeles pero las ayudas no llegan", ha lamentado.

Por ello, para el candidato de Cs a la presidencia de la Junta de Extremadura "las únicas medidas posibles en este momento son las medidas fiscales" y "no me hartaré de decirlo".

"La rebaja del IVA en todos sus imputs es la medida más inmediata porque las ayudas en el mejor de los casos no van a llegar hasta octubre o noviembre y habrá ya muchos agricultores y ganaderos que estarán ya asfixiados", ha criticado.

Por otro lado, Baselga ha mostrado su "preocupación" por el incendio de Las Hurdes al que ha calificado como de "muy grave", al tiempo que ha señalado que "la Administración no se acaba de dar cuenta de que el monte hay que cuidarlo y trabajarlo en invierno".

"Donde más combustible hay es en zonas de monte público porque en el monte privado los particulares lo cuidan y hay menos peligro de incendio", ha destacado el candidato de la formación naranja, quien ha añadido que "la Administración, que dijo que iba a sacar un Plan de mejora y arreglo de los montes, se tiene que dar prisa porque estamos en verano y con estos calores el riesgo es evidente".

A este respecto, según informa Cs en una nota de prensa, Baselga ha indicado que "es una pena que el monte se queme porque se pierden muchos recursos naturales, turísticos, paisajísticos" debido a que "la Administración no está cuidando los montes como se debe".

Asimismo, el candidato de Ciudadanos ha vuelto a insistir en que su formación está "a disposición de la administración para lo que se necesite" y ha subrayado que "todos los medios que se pongan para sofocar este terrible incendio son pocos".

"Sabemos que nos están apoyando otras comunidades y quiero agradecer su apoyo. Cuando un fuego surge en una Comunidad Autónoma es un fuego de todos porque nunca sabemos para donde puede tirar el viento", ha afirmado al tiempo que ha apuntado que espera que se pueda resolver lo antes posible y que "desde ya se tomen todas las medidas necesarias".

Finalmente, y preguntado por si su partido suspenderá la campaña electoral Baselga ha señalado que ya manifestó este pasado jueves que él no visitará la zona como han hecho todos los demás candidatos porque no quiere que su presencia allí se tome como un acto electoralista.

"Yo me iría allí personalmente para ponerme a trabajar, pero creo que entorpecería el trabajo de los que sí saben. Es el gobierno el que debe controlar la situación. Me parece que no debemos hacer campaña electoral con este tipo de desgracias. No soy partidario de eso y desde Ciudadanos no lo vamos a hacer", ha concluido.