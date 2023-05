Vara se compromete a invertir 140 millones en obras hidráulicas para combatir la sequía

Así, lo ha señalado el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mencionando las obras de modernización de los regadíos en marcha por valor de más de 80 millones de euros.

Según el líder de los socialistas extremeños para luchar contra la sequía no solo sirven las ayudas, que ha tildado de "imprescindibles", sino que hay que establecer "medidas de tipo coyuntural" en las que encuadra las inversiones hidráulicas.



Fernández Vara ha hecho estas declaraciones en el acto de presentación de candidaturas del PSOE en las localidades de la comarca del Valle del Alagón. En este acto han intervenido también la presidenta del PSOE de Extremadura, Blanca Martín, y el candidato del PSOE a la alcaldía de Montehermoso, Carlos Labrador.



En su intervención, el secretario general del PSOE de Extremadura ha animado a la "movilización" ante las elecciones del próximo 28 de mayo, porque "no es lo mismo" un gobierno de la derecha que en la última gran crisis "regaló a los bancos 50.000 millones de euros y ahora se niega a que suban las pensiones o haya sueldos más dignos".



Además, ha señalado que "sólo una gran movilización hará que podamos seguir generando futuro, riqueza y progreso a partir del próximo día 28", resaltando que los socialistas tienen "grabado a fuego" el compromiso de devolver la sanidad publica a los "niveles de excelencia de antes de la pandemia", lo cual solo lo pueden hacer, afirma, quienes crearon el sistema público sanitario y "no quien cerró urgencias rurales cuando gobernó, como hizo el PP".



Con respecto a la educación, Fernández Vara ha señalado que es el mayor logro que conseguido por los extremeños en sus 40 años de autonomía, al recortar la tasa de abandono escolar en 30 puntos hasta situarse por debajo de la media nacional.

En ese sentido, ha indicado que el compromiso para la próxima legislatura es reducir las ratios en las aulas de 25 a 22 alumnos o reducir las horas lectivas, para que los maestros se formen y mejoren sus rendimientos aún más.