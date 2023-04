CCOO reclama ante la patronal los recursos "suficientes" para evitar accidentes laborales

Ep.



El sindicato Comisiones Obreras en Extremadura se ha concentrado este viernes 28 de abril con motivo de la celebración del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la sede de la patronal extremeña (Creex) en Badajoz, donde ha exigido que se habiliten los recursos "suficientes" para evitar los accidentes y las muertes en el trabajo.



La secretaria general de CCOO en la región, Encarna Chacón, ha destacado en declaraciones a los medios que en lo que se lleva de año en la región se han producido seis fallecimientos en accidentes laborales, cuatro más que el año pasado en estas fechas, y que el último de este año se ha producido este pasado jueves, cuando un trabajador ha fallecido en la Central Nuclear de Almaraz al sufrir una parada cardiorrespiratoria.



"Insistimos, empresarios poned los medios, poned los recursos; administración, vigilad que es vuestra responsabilidad para que estas muertes y estos accidentes no se produzcan, no podemos consentir que sea un año negro en nuestra comunidad", ha recalcado, en relación a los muertos en el ámbito laboral y por los accidentes laborales que se están produciendo y que son "evitables", al tiempo que ha exigido a la administración y a los empresarios que "se corrijan las deficiencias que ahora mismo estén para evitar estos accidentes mortales".



UN DÍA PARA RECORDAR



Para Chacón, este 28 de abril es un día para recordar y ser "el altavoz" de todas aquellas personas que han perdido la vida por ejercer el derecho al trabajo, y de quienes están sufriendo enfermedades profesionales o siguen todavía las "secuelas" de los accidentes laborales, tras lo que ha subrayado que en este 2023 "no tiene ningún sentido que todavía el hecho de acudir a tu puesto de trabajo sea un riesgo mortal".



Al respecto y sobre el lema de la concentración de este año, ha considerado que no puede convertirse este 2023 "en un año negro" para los trabajadores, tras lo que ha ofrecido una serie de datos como que el pasado año se cerró con más de 1,2 millones de personas en accidentes laborales y más de 800 fallecidos en el conjunto de España y que éstos últimos "han muerto por el hecho de ejercer el derecho al trabajo".



En Extremadura, la situación es "catastrófica", ha lamentado, con más de 23.000 accidentes laborales en 2022 y 24 muertes "que pudieron ser evitadas", ante lo que ha sostenido que es "el momento oportuno" para poner todos los medios para que estos accidentes no sigan pasando, mientras que en lo que se lleva de año --este pasado jueves ha sido el último accidente mortal-- son seis las personas fallecidas en la región en tres meses, algo que ha tildado como "totalmente injusto" y que "hay que corregir".



"Estamos hablando de 5.469 accidentes laborales en nuestra comunidad en este primer trimestre", ha destacado Chacón, que ha explicado que la salud laboral es competencia principalmente de los empresarios, "es su responsabilidad", como también los servicios de prevención tienen que hacer "efectivamente bien" su trabajo, valorando y evaluando cada uno de los riesgos que hay en los puestos de trabajo.



Asimismo, ha remachado que los empresarios tienen que poner los recursos y la Inspección vigilar, y que esos son "los elementos fundamentales para garantizar la salud y la vida en el trabajo", así como que ven que el sistema "está fallando" y "fundamentalmente" ven los "fallos" en la necesidad de una Inspección "eficiente, que vigile esas condiciones laborales en materia de salud laboral", y que respecto a los empresarios "es su responsabilidad garantizar" que todos los trabajadores vayan a su puesto de trabajo "con todas las garantías", pero "no está ocurriendo".



"En Extremadura, en Madrid, en cualquier comunidad autónoma, no hay ninguna que se esté salvando de esta lacra", según Chacón, que ha expuesto que el trabajo es un derecho, pero que en el mismo no se puede "seguir arriesgando la vida", y que desde CCOO seguirán exigiendo a la patronal que ponga los recursos para que en Extremadura no se produzca un accidente más. "No puede convertirse en un año negro para los trabajadores", ha reiterado, para indicar que "basta ya de más muertos, basta ya, seis desde que hemos empezado el año".



Igualmente, ha insistido en que son muertes "evitables" porque para eso está la Ley de Prevención, "que por supuesto que habrá que mejorar e incorporar algunos elementos que se adapten más al sistema productivo del siglo XXI", y en que "con los elementos que hay ahora mismo esto se podría haber evitado", para reiterar que el "responsable fundamentalmente" es la patronal, "que no pone los medios".



También están viendo en esta última etapa la cantidad de muertes que se producen por infartos y desde CCOO apelan a que las enfermedades profesionales también recojan "ese factor de riesgo psicosocial que es el estrés, que puede ser el motor provocador de este tipo de accidentes mortales" y que, para eso, "evidentemente" la administración tendrá que regularlo también para que las enfermedades profesionales ya no sean competencia de las mutuas, sino que entren en el ámbito de lo público.



Y es que, como ha planteado, esto último "sería realmente mucho más efectivo para sacar la cantidad de enfermedades profesionales que están ocurriendo y sin embargo no se están aflorando", a la par que ha remarcado que el sector servicios y el de agricultura seguido por el de industria es en los que están teniendo lugar los accidentes laborales "fundamentalmente".



Respecto al caso del trabajador fallecido en la Central Nuclear de Almaraz por una parada cardiorrespiratoria durante una recarga, Encarna Chacón ha indicado que, desde Comisiones, se han enterado de la noticia este jueves por los medios y van a estar "al lado" de la familia de ese trabajador para poder "esclarecer hasta las últimas consecuencias" este asunto, en relación al cual la Fiscalía "entrará" al respecto y entienden que la Junta de Extremadura "también tiene que entrar a averiguar por qué se ha producido".



Así, ha apuntillado que "desde luego ha sido un infarto" y que "evidentemente podía tener consecuencias en el ámbito laboral este propio infarto", tras lo que ha agregado la posibilidad de que tuviera estrés o una situación de ansiedad, algo que habrá que investigar y ante lo que Comisiones Obreras insiste en que "es una muerte en el entorno laboral".



Finalmente, ha considerado que entienden que también podía haber sido "evitada" y que se abrirá el proceso de investigación "hasta las últimas consecuencias para, al menos, que no se vuelvan a producir estas situaciones" y "por supuesto penalizar a quien tenga la responsabilidad de que se haya producido esa muerte".



La concentración ha incluido un minuto de silencio por las seis personas fallecidas en Extremadura en accidentes de trabajo, cuyas circunstancias se han recordado.