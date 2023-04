Organizaciones agrarias consideran insuficientes medidas de la Junta para paliar la sequía

Ep

Las organizaciones agrarias consideran "insuficientes" las medidas anunciadas por la Junta en el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) celebrado este jueves para abordar los efectos de la sequía en el campo.



La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, ha informado este jueves que el Ejecutivo regional financiará el 100% de los intereses de préstamos para la adquisición de circulante con el que agricultores y ganaderos puedan hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones, flexibilizará los requisitos para las medioambientales, y complementará las ayudas directas procedentes del Gobierno y la Comisión Europea para paliar la sequía.



Sin embargo, a las organizaciones agrarias extremeñas no les parecen suficientes estas medidas y urgen ayudas directas por parte de la Administración regional.



Apag Extremadura Asaja considera que la financiación del 100% de los intereses del circulante "sólo sirven para prolongar la agonía que atraviesa el sector y quedan a la espera de que se confirme las ayudas solicitadas a Madrid", según el presidente de la entidad, Juan Metidieri.



Para esta organización, "todas las propuestas son bienvenidas", pero sigue demandando medidas concretas como "ayudas directas, exenciones de las cuotas de la Seguridad Social o reducción del IBI rústico".



Por ello, continuará con su protesta de forma ininterrumpida ante la puerta de la Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, iniciada la pasada semana.



Movilizaciones ha anunciado también el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, que ha señalado que "o llegan ayudas directas antes del 15 de mayo o habrá movilizaciones en la calle".



En esta misma línea se ha pronunciado el secretario general de La Unión en Extremadura y coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, que avanza esas protestas de los agricultores y ganaderos de la región porque no van a permitir que los responsables de la Junta se presenten a las elecciones "sin haber resuelto el problema tan grave que tiene el campo extremeño".



Por su parte, UPA-UCE urge a la Consejería de Agricultura un plan de choque en el mes de mayo para agricultores y ganaderos afectados por la sequía. "Medidas rápidas, quirúrgicas y sociales" para los sectores más afectados, ha señalado el secretario general de esta organización agraria en Extremadura, Ignacio Huertas.



"No podemos esperar, nos preocupa que los tiempos de la Administración se adecuen a los tiempos de urgencia que tenemos los agricultores y ganaderos", ha indicado Huertas, que ha insistido en la necesidad de que se implementen ayudas directas y repensar los seguros agrarios para que den una respuesta real y adecuada a la situación; así como la exención del canon de riego y de la tarifa de agua para las zonas donde los regantes tengan restricciones, entre otras.