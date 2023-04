CCOO urge "trasladar los beneficios empresariales a mejores salarios" para impulsar empleo

CCOO de Extremadura ha considerado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2023 "no son buenos", ya que recogen un incremento de desempleados de 11.000 personas, aunque señala que son "los previsibles por ser el comportamiento habitual del mercado de trabajo en los primeros meses de año".



Ante esta situación, el sindicato ha instado al Gobierno a "intensificar las medidas contra la inflación", con el objetivo de que los beneficios empresariales "se repartan a través de mejores salarios, lo que beneficiaría notablemente a la economía y el empleo".



En este sentido, el secretario de Empleo y Acción Sindical de CCOO de Extremadura, Francisco Jiménez, ha señalado que medidas como la reforma laboral o el incremento del salario mínimo y las pensiones "han sido muy positivas a la hora de contener los efectos de la crisis en el mercado laboral", por lo que a su juicio "se ha de abundar en el mismo sentido en el control de la inflación y el reparto de la riqueza".



Ante estos datos, CCOO ha alertado de los "efectos negativos" de la sequía sobre el empleo en Extremadura y ha reclamado que las medidas que se adopten para paliar este problema "no vayan destinadas únicamente hacia la parte empresarial", sino que también se tenga en cuenta que hay cerca de 65.000 asalariados en la región dedicados a este sector y "cuyos intereses se tienen que hacer oír".



De hecho, según apunta la organización sindical en una nota de prensa, los datos de la EPA "reflejan, una vez más, que Extremadura tiene un problema de empleo que es estructural", que provoca un "comportamiento muy estacional" del mercado de trabajo en sectores como la agricultura y los servicios.



Frente a ello, CCOO defiende apostar por inversiones, más industria, políticas activas de empleo para que el trabajo llegue a todos los que lo necesiten y mejorar la intermediación de los servicios públicos de empleo, explica.



ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LA EPA



Cabe recordar que en el primer trimestre del año 2023, de acuerdo a los datos de la EPA publicados este jueves, el empleo ha bajado en Extremadura en 2.800 personas en relación al trimestre anterior, por lo que considera CCOO que "la situación económica por la que está atravesando España, se traslada a los datos de la EPA en Extremadura, dando lugar a este descenso del empleo".



Actualmente, hay un total de 403.200 ocupados en la región, un 0,69 por ciento menos que el trimestre anterior, señala CCOO, que como "dato positivo" apunta que la población activa se ha incrementado en 8.300 con respecto al trimestre anterior, un 1,68 por ciento, con una tasa de actividad para ambos sexos de un 56,3 por ciento.



Sin embargo, lamenta que esta tasa de actividad "no es proporcional" entre los hombres y las mujeres, siendo en los primeros de un 61,81 por ciento y de un 50,91 por ciento en las mujeres



Por sectores, explica CCOO que el empleo ha bajado en el sector construcción con una variación de un 13,18 por ciento menos, seguido de agricultura con una bajada de un 1,43 por ciento, mientras que ha tenido un comportamiento distinto en industria, con un crecimiento del 2,65 por ciento más que el trimestre anterior, y en menor medida servicios, con un incremento de un 0,10 por ciento más que el cuarto trimestre del año anterior



Por sexos, señala CCOO que en valores absolutos la pérdida ha afectado de igual manera a hombres que a mujeres, de tal forma que la ocupación masculina ha disminuido en 1.000 hombres y en las mujeres la bajada ha sido 1.800 mujeres.



Por otro lado, el paro alcanzó la cifra de 97.900 personas, lo que supone 11.100 parados más que el trimestre del año anterior, un 12,79 por ciento, y por sexo los datos muestran que el paro en las mujeres se ha incrementado en 5.700 personas, mientras que en lo referente a los hombres disminuye el número de parados 5.400 que el trimestre anterior.



De esta manera, la tasa de paro se sitúa en 15,92 por ciento en hombres y en el 23,83 por ciento en las mujeres.



Respecto al empleo asalariado, se produce una disminución con respecto al trimestre anterior, en 5.900 asalariados, que según CCOO, es "debida en gran medida a la bajada en la contratación temporal de 3.500 contratos temporales menos que en el trimestre anterior, con un porcentaje de variación de un 3.88 por ciento, la bajada en contratos indefinidos en 2.400 menos siendo esta bajada de un 0,97 por ciento", apunta.



DATOS INTERANUALES



En tasa interanual, la variación muestra que las cifras de ocupación han incrementado en un 1,43 por ciento en relación al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 5.700 personas más, situando este cómputo en 403.200 personas, apunta CCOO.



Por sexos, aumenta la ocupación en las mujeres en 3.000 personas, un aumento mayor de ocupación que en los hombres, que ha sido de 2.800, mientras que por sectores, el empleo subió en el sector servicios en 5.500 y en 4.400 en industria, mientras que en agricultura baja en 1.300 y 2.900 en construcción.



Finalmente, tal y como apunta CCOO, los asalariados se incrementan en 4.500 trabajadores más que el mismo trimestre del año pasado, es decir, con un crecimiento de un 1,38 por ciento.