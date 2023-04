La Creex apunta que los datos de la EPA del primer trimestre son "malos"

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha indicado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2023 son "malos", porque aumenta la cifra de desempleados "y además, tras unos periodos en que venía reduciéndose, vuelve a incrementarse la brecha en tasa de paro con la media nacional".



Sin embargo, Peinado también ha señalado como "importantísimo" el hecho de que aumente la población activa, hasta superar las 500.000 personas, tras lo que ha apuntado que "tres cuartas partes del aumento del paro se deben al incremento de la población activa, que la economía extremeña no ha podido absorber, y ese es el reto".



Por ello, ha reclamado que se aceleren los proyectos de inversión industrial anunciados, se refuerce la estrategia de las políticas activas de empleo para dar cabida a esa creciente demanda de personas que están en disposición de trabajar, y que el Gobierno de España "deje de mirar hacia otro lado y pensar que los parados de aquí no son suyos".



Y es que, para Peinado, "debe actuar ya para resolver el déficit histórico en infraestructuras para igualarnos con el resto del país, y eso no se resuelve con parches como los planes de empleo puntuales, sino con un sobresfuerzo que nos iguale y nos permita atraer más inversión productiva que dé respuesta a quienes buscan empleo", según indica la Creex en una nota de prensa.



En este sentido, el secretario general de la Creex ha recordado igualmente que desde hace meses se venía poniendo el acento por parte de esta organización empresarial en el hecho de que, mientras el cuadro macroeconómico derivado de los efectos de la pandemia, la guerra y la escalada inflacionista era "muy negativo", el empleo seguía comportándose "razonablemente bien".



"Dijimos, y ahí están las hemerotecas, que o se actuaba o la evolución del empleo tenía fecha de caducidad y se iba a terminar parando", ha manifestado, junto con que "no se han tomado medidas adecuadas para dinamizar la economía y ha ocurrido lo previsto, el empleo se ha frenado".



Respecto al cuadro macroeconómico y a la incidencia que la sequía puede tener en su agravamiento al encarecer los productos básicos, Javier Peinado ha señalado que sería una "torpeza" pensar que la falta de lluvias solo afecta al campo.



De hecho, tal y como ha explicado, en economía todo está conectado, y si la agricultura y la ganadería tienen problemas no solo van a subir los precios por la escasez de oferta, sino que habrá menos renta disponible, y más en una región como la extremeña, "y por tanto menor inversión, menor gasto en insumos y menor capacidad de consumo", de modo que "no solo hay que ser solidarios con los agricultores y ganaderos, que también, sino ver que lo que les afecta a ello termina afectando a toda la sociedad".