CCOO de Extremadura pide que el Gobierno ponga "límite" a los precios de productos básicos

Ep.



La secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, ha apelado al Gobierno central para que ponga "límite" a los precios de los productos "básicos, fundamentales para la vida de la gente", toda vez que los costes de los alimentos están suponiendo "una auténtica burrada, una auténtica salvajada".



Asimismo, ha reivindicado de nuevo a los empresarios la "mejora" de las condiciones salariales de la clase trabajadora en Extremadura, "porque no puede ser que los beneficios empresariales se estén triplicando, cuadriplicando y sin embargo a los trabajadores les llegan miserias contempladas en los salarios que hay actualmente en la región, que repercute en algo fundamental de la vida las personas mayores como son las pensiones", ha dicho.



"Por lo tanto, basta ya, hay que poner límite a esto: los empresarios no se lo pueden estar llevando de esta manera descarada, y sobre todo en el sector de la alimentación como lo estamos constatando", ha señalado durante una rueda de prensa para presentar un informe sobre situación de los mayores, y como valoración de los datos del IPC de marzo conocidos este viernes.



PRECIOS DE LOS ALIMENTOS



Así, ha considerado que lo "más preocupante" de la situación actual de los precios en España es su incidencia en los alimentos, donde los costes para los ciudadanos suponen "una auténtica burrada, una auténtica salvajada".



"Si es cierto que a través del mecanismo ibérico lo que es el control de los precios desorbitados que se dan en la electricidad en estos momentos están minimizados, lo que es una auténtica burrada, una auténtica salvajada es lo que está ocurriendo con los precios de los alimentos", ha espetado Encarna Chacón.



"Algo que es fundamental para la vida de todas las personas y resulta que están en torno al 20 por ciento las subidas a pesar de esa reducida del IVA en el 2 por ciento, que no sabemos en qué bolsillo habrá quedado, pero lo que está claro es que no es en el bolsillo de los trabajadores", ha lamentado.