Las ventas de coches se disparan un 48% en marzo en Extremadura, hasta las 746 unidades

Ep.



Las matriculaciones de turismos y todoterrenos han subido un 48 por ciento en marzo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 746 unidades.



Así, estos 746 turismos y todoterrenos matriculados en marzo en Extremadura suponen el 0,75 por ciento de los vendidos en todo el territorio nacional, que ascienden a 99.524, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).



De acuerdo a estos datos, en los tres primeros meses del año se han matriculado un total de 2.039 turismos y todoterrenos en Extremadura, que suponen un 27,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron las 99.524 unidades en marzo, un 66,1% más en comparación con los 59.919 vehículos vendidos en el tercer mes de 2022, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).



En el acumulado del primer trimestre de 2023, las entregas de coches en el mercado español se situaron 237.563 unidades, lo que representa una progresión interanual del 44,5% en comparación con las 164.398 unidades contabilizadas en el mismo período de 2022.



Sobre estas cifras, las tres organizaciones han señalado que el incremento se debe a las mejoras en la cadena logística y en la producción de vehículos.



"En este último mes se ha dado salida a una bolsa de pedidos acumulados que han incrementado el volumen de ventas, principalmente para el canal de alquiladores y empresas. De todos modos, aunque hay una mejora en marzo, el mercado sigue situándose un 19% inferior que las cifras previas a la pandemia, en 2019", han subrayado.



Por canales, los clientes particulares adquirieron 36.061 turismos y todoterrenos en marzo, un 36% de subida, y 100.550 unidades en el acumulado del año, un 29% más, mientras que las empresas matricularon 38.656 unidades en marzo (+44,8%) y 74.284 en el acumulado desde enero (+32,7%).



Por su parte, las firmas de 'rent a car' adquirieron 24.807 turismos y todoterrenos en el mercado nacional en el tercer mes de 2023, lo que supone un fuerte incremento del 269,4% en términos interanuales, al tiempo que en el primer trimestre del ejercicio la cifra se disparó un 216,7%, hasta 38.449 unidades.



Asimismo, los datos de matriculaciones de marzo apuntan que las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los turismos vendidos en el tercer mes del año se sitúan en 119,8 gramos por kilómetro recorrido, un 0,28% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2022.



En el acumulado de 2023 las emisiones se sitúan en 119,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 0,34% menos que el mismo periodo del año anterior.



"Las ventas de vehículos se han comportado mejor de lo esperado en este arranque del año gracias sobre todo a que se ha venido matriculando la bolsa de vehículos que se generó en el último tramo del año pasado. Marzo ha confirmado esta tendencia, empujado por las matriculaciones que han hecho las empresas alquiladoras de vehículos que han venido preparando la temporada turística de Semana Santa", ha valorado el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales.



No obstante, ha matizado que si bien las ventas de los concesionarios a particulares también registran una mejoría, "todavía están alrededor del 20% por debajo de lo que registraban antes de la pandemia".



Por su parte, el director de Comunicación y Marketing de Anfac, Félix García, ha hecho hincapié en que las ventas de turismos nuevos cierran el primer trimestre del ejercicio en positivo, "lo que no pasaba desde antes de la pandemia".



"En estos tres primeros meses hemos tenido una cierta estabilidad en la cadena de suministro de piezas y en la logística que han permitido dar salida a los pedidos generados, como lo demuestra el tirón del canal de empresas. Sin embargo, los particulares siguen comprando más de 15.000 vehículos menos mensualmente que en 2019. Las dudas en torno al uso del vehículo privado y su demonización siguen generando confusión: desde las instituciones se tiene que dejar claro que el vehículo de bajas y cero emisiones es parte de la solución yno del problema para lograr la descarbonización del transporte", ha añadido.



La directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, también ha destacado el "tirón" de las compras de las empresas de alquiler debido a la Semana Santa.



"Sin embargo, no podemos perder de vista que estamos todavía significativamente por debajo de los niveles prepandemia y que, si queremos convertir este crecimiento en tendencia, ahora que la producción está mejorando, es importante dinamizar el mercado con la puesta en marcha de medidas eficaces orientadas a rejuvenecer el parque, facilitando el acceso de todas las rentas a vehículos eficientes", ha valorado.