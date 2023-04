CCOO: "Buenos datos" demuestran que pactos con sindicatos mejoran el mercado de trabajo

El sindicato CCOO ha indicado que los "buenos datos" del paro del mes de marzo, tanto en Extremadura como en España, demuestran que los pactos con los sindicatos han mejorado la "fortaleza" y la "estabilidad" del mercado de trabajo, que "está aguantando con solidez las dificultades provocadas por la inflación y la crisis".



De este modo, la organización sindical ha apuntado que la reforma laboral ha permitido que ahora en marzo se reactiven muchos contratos fijos discontinuos que antes de este acuerdo eran "contratos temporales y de mala calidad", lo que da respuesta a una parte del mercado de trabajo estacional a la que "no se puede dar la espalda, más allá de que haya que hacer una apuesta por impulsar sectores como la industria, que ofrecen contrataciones más estables".



Precisamente, según ha insistido, "importantes pactos" como la reforma laboral, el incremento del salario mínimo o el reciente acuerdo sobre el sistema de pensiones están dando unos resultados "muy positivos", tanto en términos sociales como económicos.

Y es que "a pesar de los agoreros que presagiaban miles de pérdidas de puestos de trabajo, algo que no solo no se ha producido, sino que ha ocurrido todo lo contrario", tal y como ha asegurado el sindicato en una nota de prensa.



Ante ello, CCOO ha afeado que los empresarios que no han querido incorporarse a estos acuerdos "mantienen su egoísmo" también en cuanto a los salarios, ya que se niegan a aceptar incrementos salariales mientras "cada vez aumentan más sus beneficios empresariales".



"La riqueza que los empresarios se están embolsando debe ser repartida de otra manera, porque no se puede consentir que los costes de la inflación se soporten solo en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, mientras las empresas incluso acaban beneficiándose de esta situación", ha apuntado.



EVOLUCIÓN DEL EMPLEO



El número de personas paradas registradas en el Servicio Público de Empleo ha bajado en 1.142 personas en marzo en Extremadura, llegando alcanzar las cifras del mes de diciembre del año 2022, lo que sitúa la cifra total de personas desempleadas en 83.892 en la región, de los que 30.409 son hombres y 53.483 son mujeres.



En España, el paro registrado ha bajado en 48.755 personas, el mejor dato de paro desde el 2012 y se cierra el mes de marzo con 2.862.260 parados. "Esta bajada en paro no se había vuelto a ver desde marzo desde el 2017, en el que la bajada mensual fue de 48.559 parados menos para dicho año", ha recordado CCOO.



Así, el paro en España ha bajado en términos porcentuales en un 1,67 por ciento con respecto al mes pasado, aunque en menor medida ha bajado porcentualmente en Extremadura un 1,34 por ciento, pero "van en la misma línea".



Por sectores, la bajada mayor del paro en Extremadura ha sido en el sector Servicios con 1.170 parados menos, seguida de Construcción con 184 parados menos que en febrero y de una forma menos representativa ha sido la bajada de Industria con 66 parados menos y en Agricultura con 35 menos parados menos. Por su parte, el Sector sin actividad se ha incrementado en 313 parados más.



Los datos interanuales del paro en la región siguen mostrando una "tendencia positiva", como ha destacado CCOO. Así, se ha producido una reducción de personas con respecto al mismo mes del año anterior, un 11,44 por ciento por ciento menos en términos relativos y si se compara con el paro antes de la pandemia, es decir, en el 2019, el paro ha bajado en 17.891 parados menos.



Respecto a la contratación, se han registrado un total de 31.709 contratos, una subida de un 30,01 por ciento por ciento más que en el mes anterior, lo que representa, en valor absoluto, 7.230 contratos más.



La subida en valores absolutos se ha producido en mayor medida en los contratos temporales, con un incremento de 4.224 contratos más que en el mes de febrero y de 3.096 contratos más que en el mes anterior en los contratos indefinidos.



Sin embargo, en términos porcentuales los contratos indefinidos se han incrementado en un 40,46 por ciento, frente al crecimiento de la contratación temporal en un 25,24 por ciento con respecto a febrero



Con respecto a la subida de contratación en Extremadura por sexo ha sido de 3.797 hombres con respecto al mes anterior y una subida de 3.523 mujeres más contratadas en este mes de marzo.



En cuanto al número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Extremadura durante el mes de marzo alcanzó una cifra de 322.668, lo que representa un total de 2.989 más que en el mes anterior.



Finalmente, respecto a la evolución anual se siguen registrando incrementos del volumen de afiliación, con un total de 4.249 personas afiliadas más, lo que representa un incremento de 1,07 por ciento. Se trata de un incremento de menor intensidad que el registrado en la media española, que fue de 2,73 por ciento.