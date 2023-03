En febrero, los precios industriales suben un 11,4% en Extremadura, en tasa interanual

Ep

Con respecto al mes anterior, los precios industriales han subido un 1,6 por ciento en febrero de 2023 con respecto a enero, frente al 2,1 por ciento registrado en el conjunto del país, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Por destino económico de los bienes, los mayores incrementos en los precios industriales se alcanzan, en tasa interanual, en los sectores Bienes de consumo (17,7%), Bienes intermedios (15,1%), y Bienes de equipo (12,2%), mientras que descienden un 1,8 por ciento en energía.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, los precios industriales estancaron su crecimiento interanual en febrero en el 7,8 por ciento, manteniéndose así en mínimos de marzo de 2021, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Fue justo a partir de marzo de 2021 cuando la inflación industrial empezó una escalada que le llevó a registrar tasas de dos dígitos durante más de 20 meses.



Con el repunte interanual de febrero, el mismo que el experimentado en enero, la inflación del sector industrial encadena 26 meses consecutivos de tasas positivas.



El mantenimiento de la tasa interanual de los precios industriales se debe a la subida experimentada por la energía, que elevó casi dos puntos su crecimiento, hasta el 4,5%, por el encarecimiento de la producción de energía eléctrica, y al descenso registrado del 6,6% en las tasas interanuales de los bienes intermedios y del 4,6% en los bienes de equipo.



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de febrero un descenso interanual del 9,5%, tasa un punto inferior a la de enero y más de 1,5 puntos por encima de la tasa general.



Por actividades, los mayores repuntes de precios en comparación con febrero de 2022 se dieron en la industria de la alimentación (+20%), que acumula 14 meses con subidas de dos dígitos; la fabricación de otros productos minerales no metálicos (+16,2%); la industria del papel (+12%) y las coquerías y el refino de petróleo (+11,8%). En cambio, el único descenso interanual de precios se los anotó la metalurgia (-3,3%).



LOS PRECIOS SUBEN UN 2,1% EN FEBRERO



En tasa mensual (febrero sobre enero), los precios industriales subieron un 2,1%, con lo que rompe con la tendencia de retrocesos, que acumulaba cuatro meses consecutivos.



La energía fue el sector que propició el aumento mensual de la inflación industrial en febrero, al registrar una subida del 6%, seguido de los bienes de consumo no duradero, cuyo aumento del 0,8% estuvo condicionado por el incremento de los precios del procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos.



En el otro extremo, en febrero destacó el sector industrial de los bienes intermedios, que no presentó tasa de variación.



Las actividades donde más se incrementaron los precios en tasa mensual y que tuvieron una mayor repercusión fueron la producción, el transporte y la distribución de energía eléctrica, que disparó sus precios un 22,7% respecto al mes anterior; la fabricación de cemento, cal y yeso (+6,6%), y el procesado y conservación de frutas y hortalizas (+2%).



Por su parte, los descensos mensuales de precios más acusados y con mayor repercusión en el índice los registraron la producción de gas (-14,9%); la fabricación de pasta papelera, papel y cartón (-4,7%), y el refino de petróleo (-4,1%).



LA INFLACIÓN INDUSTRIAL AUMENTA EN 10 COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales aumentó en febrero en 10 comunidades autónomas y cayó en siete, según Estadística. Los mayores incrementos respecto a la tasa de enero se produjeron en Canarias, Baleares y Asturias, con subidas de 10,5; 9,3 y 8,7 puntos, respectivamente.



Por su parte, los mayores descensos de la tasa interanual se producen en País Vasco (-4,7 puntos), Cantabria (-4,4 puntos) y Murcia (-1,8 puntos).



Al finalizar febrero, 15 comunidades presentaban tasas positivas de precios industriales. Las tasas anuales más elevadas se dieron en Extremadura (+11,4%), Castilla-La Mancha (+11,1%) y Andalucía (+10,9%), y las más moderadas, en Cataluña, Murcia y Castilla y León (+9,6% en cada una).



Por contra, tres regiones presentaban a cierre de febrero tasas negativas en sus precios industriales: Asturias (-4,5%), Canarias (-2,1%) y Baleares (-1,8%).