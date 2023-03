Vara: Ser muy exigente con cumplimiento cadena alimentaria para relevo generacional campo

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por ser muy exigente con el cumplimiento de la cadena alimentaria para que siga existiendo relevo generacional en el campo.

En este sentido, ha puesto como ejemplo que "si la cereza cuando la vendes no le ganas dinero, el problema no lo tiene el agricultor solamente, lo tenemos todos, porque habrá gente que venga detrás que no se quiera dedicar a eso, como está ocurriendo en algunas zonas".

De esta forma, lo ha indicado en la inauguración de la Fiesta del Cerezo en Flor, en Navaconcejo, donde el jefe del Ejecutivo regional ha incidido en que "eso es lo que tenemos que hacerle ver al conjunto de la sociedad y a los que tenemos la obligación de elaborar leyes y de hacerlas cumplir".

Para el presidente extremeño, la ley de la cadena alimentaria es la única opción de futuro que tiene el campo para sobrevivir, recalcando que "están muy bien las ayudas, la Política Agraria Comunitaria pero la gente tiene que poder vivir del campo o no estará en el campo".

Con ello, ha defendido, que esta es una realidad de la que "tenemos que ser conscientes" y desde el Valle del Jerte y desde Extremadura reivindicar a Europa las directivas necesarias para que esto sea una realidad que se pueda cumplir en los próximos meses y en los próximos años.

Fernández Vara ha señalado que uno de los aspectos positivos de la pandemia ha sido que el medio urbano descubrió a la España que le da de comer y ha asegurado que, para que siga habiendo alimentos, el agricultor debe poder vivir de forma digna con lo que reciba por el fruto después de hacer frente a los costes de producción.

El Presidente Extremeño ha concluido que, "si eso no ocurre tiene un problema la sociedad porque ahora nos podemos quejar de la inflación pero algún día, nos quejaremos del hambre, cuando no haya suficientes alimentos en el mundo para que la gente pueda comer".