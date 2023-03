Felipe González aboga por invertir más en prevención incendios y usar biomasa como energía

Ep

El expresidente del Gobierno Felipe González ha abogado por invertir más medios en la prevención de los incendios sin perder de vista el éxito en la extinción, sobre todo en los llamados incendios de sexta generación que han afectado a zonas como California, en Estados Unidos (EEUU), o países como Chile y también España.



"La Unión Europea aumenta por cuatro los medios de extinción pero por cero las políticas de prevención, no nos podemos seguir equivocando", ha señalado González, que cree que "más vale prevenir que curar", al tiempo que ha abogado por la colaboración público-privada para desarrollar políticas de prevención que deben explicarse para que la población pueda adoptarlas.



"Mejorar la lucha contra incendios es muy difícil.. lo único que hay que hacer es reflexionar si es posible cambiar la prevención, las políticas previas a que se produzcan los incendios", ha apuntado.



En esta línea ha advertido sobre la necesidad de limpiar el combustible que se va acumulando en los montes porque "el día que te sorprende el combustible te ganan los incendios", ha dicho, mientras ha resaltado que el aprovechamiento de la biomasa como energía podría ahorrar la importación del 20% del petróleo que consumimos en el país.



Respecto a las zonas protegidas medioambientalmente, el expresidente del Gobierno ha apuntado que han tenido "más del doble de afectación de incendios que las no protegidas", por lo que cree que se está yendo la "oportunidad de hacer algo serio en este tema". "Lo que hacemos ya fracasó, ya es el pasado", ha zanjado González, que también ha advertido sobre el excesivo consumo de recursos hídricos.



Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto en Cáceres durante su participación, junto al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la jornada de 'Megaincendios: Entre el caos y la oportunidad', que forma parte del programa 'Palancas' con el que la Fundación Felipe González está recorriendo diferentes comunidades autónomas.



El acto, al que también ha asistido el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra y otros dirigentes, ha contado con una mesa política en la que han intervenido el propio González y Fernández Vara, y en la que han abordado la situación de los incendios desde un punto de vista más institucional en un debate moderado por Rocío Martínez-Sampere, directora de la Fundación Felipe González.



Respecto al panorama actual de "multicrisis", González ha calificado la situación de "muy complicada" y ha criticado a la política porque "es menos humana que ayer". "No se hace política mirando a la cara a los ciudadanos... se hace un exceso de ideologización", ha subrayado.



CAMBIO CLIMÁTICO



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apuntado que la dimensión de los incendios que se están viviendo en los últimos años con grandes superficies quemadas y rápidas propagaciones "tiene que ver con todo lo que significa el cambio climático".



"La sequía afecta a todo, también a los bosques", ha dicho el jefe del Ejecutivo extremeño, que ha conminado a la sociedad a "ser conscientes de que luchamos contra un gigantesco enemigo frente a lo que hay que tener una estrategia de medio y largo plazo".



Fernández Vara ha abogado también por llevar a cabo políticas públicas y privadas contra los incendios y también para los trabajos de prevención a nivel europeo ya que "la lucha contra los grandes incendios no es ni siquiera política nacional... a España le afectan los de Portugal o Francia", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "Europa tiene la costumbre de buscar soluciones a corto plazo sin buscar el origen".



"Falta cultura en Europa de planificación de país", ha resaltado Fernández Vara que ha abogado por "recuperar la conciencia de proyecto de país". "No corren buenos tiempos para la condición de ciudadanía", ha subrayado, porque se está al "sálvese quien pueda".



Antes de la intervención de Felipe González y Fernández Vara ha tomado la palabra el alcalde de Cáceres, Luis Salaya quien ha agradecido a la Fundación Felipe González que haya elegido a Cáceres para celebrar este acto, "una capital de provincia que vive muy apegada al territorio y que también sufre este problema".



Salaya ha recalcado la gravedad de los incendios que, además de provocar una pérdida de biodiversidad "importante" también afecta de forma directa a las ciudades porque provoca efectos adversos en el turismo, como ocurrió el verano pasado cuando en la provincia se produjeron varios incendios que provocó cancelaciones en la capital a pesar de estar a kilómetros de distancia.



Tras la intervención de los dirigentes políticos ha tenido lugar una mesa de debate en la que se han puesto sobre la mesa cuestiones más concretas, relativas a la prevención, la extinción de los incendios forestales y sus repercusiones en el territorio, especialmente en el caso de Extremadura.



En esta mesa sobre actualización y nuevas propuestas moderada por el presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales, Francisco Castañares, han participado la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio Junta de Extremadura, Begoña García Bernal; el profesor de Ingeniería Forestal de la Universitat de Lleida Victor Resco, y Felipe González.



También estaba prevista la presencia del jefe de los GRAF de los Bombers de la Generalitat, Marc Castellnou, que precisamente no ha podido viajar a Cáceres por el incendio que se ha producido en Calafell (Tarragona) y que ha obligado a desalojar varias viviendas de una urbanización.