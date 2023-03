Ibercaja obtiene un beneficio de 202 millones en 2022, un 34% más

Ibercaja ha cerrado un destacado ejercicio caracterizado por un fuerte dinamismo comercial en los segmentos prioritarios del Plan Estratégico Desafío 2023, Banca Personal y Privada, Banca de Empresas y Seguros de Riesgo; la mejora de la calidad del activo; el aumento del margen de intereses y el descenso de los costes operativos y de riesgo.

Con ello, el Banco ha alcanzado un beneficio neto de 202 millones de euros (después de 81 millones de Impuesto de Sociedades), que supone un 34% más que el ejercicio anterior, y ha elevado su retorno sobre el capital tangible hasta el 7,6%, frente al 5,7% de final de 2021, avanzando hacia el objetivo de medio plazo de la Entidad del 9%.

Así pues, las partidas más relevantes de la cuenta de resultados de Ibercaja han evolucionado de manera especialmente positiva: los ingresos recurrentes han crecido un 7,0% interanual, hasta los 996 millones de euros, y los gastos de explotación recurrentes han descendido un 4,3%, hasta los 573 millones de euros.

De este modo, el Banco ha reforzado los indicadores de calidad de los activos y presenta uno de los balances más sólidos del sistema financiero español: ha disminuido la tasa de mora por debajo del 1,6%, nivel que supone un diferencial de 196 puntos básicos respecto a la media del sector; ha aumentado el ratio de cobertura hasta el 90,0%, desde el 75,3% de cierre de 2021; y mantiene un sólido nivel de solvencia, con un ratio de capital CET1 Fully Loaded del 12,4%.

El 60% de los resultados de Ibercaja, pay-out establecido por el Banco, 121 millones de euros, permiten a las cuatro Fundaciones accionistas del Banco continuar desplegando sus actuaciones de carácter social, cultural y de dinamización económica; y además contribuye a alimentar el Fondo de Reserva constituido por la Fundación Bancaria Ibercaja a mediados de 2022, que ya se ha dotado por el 49% (155 millones de euros). El Fondo seguirá cubriéndose hasta el 100% requerido en los próximos trimestres, disponiendo de plazo para ello hasta finales de 2025.

La destacada evolución en este año de los fundamentales del negocio y de los cimientos financieros demuestran la fortaleza del Banco para continuar ayudando a sus clientes, aportándoles soluciones óptimas para todas sus necesidades en un entorno incierto, con elevada inflación y aumento de tipos de interés.

Avance de cuota de mercado en los productos clave del Plan Estratégico

La especialización en fondos de inversión, planes de pensiones y seguros y un modelo diferencial de asesoramiento fundamentado en la cercanía a sus clientes han permitido al Banco dar respuesta y apoyarles en un año nuevamente incierto y complicado para las finanzas de particulares, familias y empresas.

Así, Ibercaja ha ofrecido a lo largo del año soluciones alternativas con nuevos productos y con una mayor información y asesoramiento personalizado para ayudar a sus clientes a gestionar sus finanzas de forma óptima.

Los recursos de clientes se han situado en 69.016 millones de euros, un 1,6% menos que a cierre de 2021, debido al impacto que la evolución negativa de los mercados de capitales ha tenido en la valoración de los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro. Excluyendo el impacto negativo de la evolución de los mercados, los recursos de clientes crecen un 2,4% en 2022.

El Banco ha continuado centrando su foco comercial en el traspaso del ahorro de sus clientes a productos de intermediación y, a pesar del año volátil, complejo e incierto que ha supuesto 2022 para los mercados, las aportaciones netas a fondos de inversión han sido de 1.539 millones de euros, lo que ha supuesto que Ibercaja haya captado el 8,8% del total de las entradas en el sector. Con ello, el volumen gestionado a final de año es de 17.941 millones de euros, que representa una cuota de mercado del 5,9%, 8 puntos básicos superior a la de hace un año.

Ibercaja lanzaba en 2022 seis nuevos fondos de inversión adaptados a la actual coyuntura del mercado, que han captado las oportunidades que presentaba la positivización de las curvas de la Deuda Pública, sobre todo en el corto plazo, y han ofrecido seguridad a los partícipes frente a la volatilidad de los mercados.

Por su parte, los planes de pensiones han cerrado el año con un máximo histórico de cuota de mercado, el 6,1% (8 puntos básicos más que a cierre de 2021) que equivale a un volumen de ahorro administrado de 6.993 millones de euros, según informa la propia entidad en una nota de prensa.

En particular, es destacable el importe de las aportaciones al sistema individual, 82 millones de euros, siendo Ibercaja Pensión la gestora que más captación neta ha registrado en 2022 entre las cinco de mayor volumen de patrimonio, lo que le ha llevado a ganar también 5 puntos básicos de cuota en planes de pensiones individuales hasta el 3,5%.

En cuanto a los productos de carácter sostenible, se ha incorporado este año un nuevo plan de pensiones que sigue los criterios ASG en su gestión. En total, los fondos de inversión y planes de pensiones sostenibles gestionados alcanzan a final de 2022 un volumen de 3.938 millones de euros, un 87% superior al de final del año anterior.

La actual coyuntura de tipos de interés ha favorecido que en el último cuatrimestre el Banco haya relanzado su oferta de seguros de vida ahorro, que constituyen una interesante alternativa para el ahorro de los clientes, por su atractiva rentabilidad garantizada, seguridad y liquidez. Así, las primas de esta tipología de ahorro ascendían a 1.035 millones de euros en 2022, un 25,3% por encima del año anterior.

Por su parte, la nueva producción de seguros de riesgo, de vida y no vida, alcanza los 52 millones de euros en los doce meses de 2022, un 9,4% por encima del pasado año. Esta actividad ha venido impulsada, principalmente, por la rama de vida riesgo, que aumenta un 30,2% sobre 2021. Con todo ello, la cartera de primas de seguros de riesgo se ha incrementado un 6,2% hasta los 277 millones de euros a final de 2022 y su aportación al margen bruto asciende a 105 millones de euros, un 4,6% por encima de lo que suponía hace un año. Esta rúbrica representa un 11% de los ingresos recurrentes del Banco.

Fuerte crecimiento en la financiación de empresas y formalización de hipotecas

Las formalizaciones de préstamos y créditos alcanzan los 5.988 millones de euros en 2022, un 10,4% por encima del año previo.

En particular, la apuesta que Ibercaja mantiene por las empresas queda reflejada en los datos de la actividad con este segmento de clientes en 2022, año en el que el Banco ha formalizado 2.571 millones de euros de nuevos préstamos y créditos de empresas no inmobiliarias, un 6,4% más que el año anterior.

Cabe subrayar la financiación del crédito circulante, que ha ascendido a 9.680 millones de euros, un 25,3% más en un año, que supone un crecimiento histórico para la Entidad.

Con todo ello, la cartera de crédito a empresas se ha incrementado un 4,3% respecto al año anterior, hasta los 8.358 millones de euros, lo que le ha llevado a aumentar en 8 puntos básicos su cuota de mercado.

La Entidad, que viene desplegando diversas acciones para facilitar el acceso de las empresas a los fondos europeos Next Generation, ha facilitado hasta el momento actual, a través del Asistente Next Ibercaja que puso en marcha en junio de 2022, el acceso de 2.500 empresas y autónomos a estas convocatorias. Este Asistente no solo incluye las convocatorias de los Fondos Next Generation, sino todas las ayudas procedentes de los programas europeos más relevantes con los que las empresas pueden acometer sus proyectos de inversión.

Además, la Banca de Empresas de Ibercaja ha evolucionado el programa Ecosistema Más con la finalidad de adaptarlo a las necesidades prioritarias de las empresas, profesionales y directivos, constituyendo ahora una iniciativa más útil, equilibrada y abierta, para ayudar a este segmento de clientes en su toma de decisiones tácticas y estratégicas en un entorno complejo y volátil.

En cuanto a la financiación de vivienda a las familias, la especialización histórica del Banco, junto con una competitiva campaña llevada a cabo en el año, con especial foco en los clientes más jóvenes, así como una mejora en el proceso de contratación a través de canales no presenciales, le ha llevado a formalizar 2.022 millones de euros de nuevas hipotecas, que representa un 41,2% de crecimiento interanual. Ante el nuevo escenario caracterizado de una rápida e intensa subida de tipos de interés, Ibercaja ha ayudado a sus clientes en la selección de la alternativa de financiación más adecuada a sus necesidades y circunstancias.

Más del 60% de clientes digitales

Los clientes digitales suman más de 914.000 y ya representan el 60,6% del total, frente al 57,6% de diciembre de 2021. El porcentaje de ventas digitales alcanza el 40,5%, avanzando así hacia el objetivo del 45% fijado en el Plan Desafío 2023 para el final del trienio estratégico. En particular, el peso del uso de estos canales crece con fuerza en la contratación de hipotecas, que supone el 28,0%; y de seguros de riesgo, un 9,0%. Este crecimiento ha venido impulsado especialmente por el aumento del número de usuarios de la App de banca móvil de Ibercaja, que ha sido del 12% en el año, superando los 676.000 en el mes de diciembre.

Ibercaja continúa avanzando en su transformación digital. Este año ha renovado su alianza con Microsoft, partner tecnológico con el que ha llevado a cabo su proceso de digitalización desde 2016 y que le ha llevado a incrementar el volumen de clientes digitales, mejorar la experiencia de sus clientes y empleados y optimizar la eficiencia de su modelo operativo, tecnológico y comercial.

La nueva colaboración entre la entidad financiera y el referente tecnológico mundial contempla la transformación digital de los servicios y soluciones para clientes y empleados, el avance hacia un horizonte neutro en carbono, el lanzamiento conjunto de productos y servicios digitales y la transformación, securización y mejora de los procesos del Banco, aprovechando las ventajas de la nube de Microsoft, entre otros aspectos.

Mejora sustancial de las principales partidas de la cuenta de resultados

Los ingresos recurrentes crecen un 7% interanual, hasta los 996 millones de euros, gracias al aumento del margen de intereses.

El margen de intereses anota un incremento interanual del 13,3%, hasta los 558 millones de euros, como consecuencia del impacto positivo que está generando la subida de tipos de interés en la cartera de préstamos y créditos del Banco. En el cuarto trimestre estanco, el margen de intereses ha experimentado un fuerte repunte (+54,4%). El Banco espera una mejora continua de estos ingresos en los próximos trimestres por el nuevo entorno de tipos de interés.

Las comisiones netas y las diferencias de cambio totalizan 438 millones de euros, manteniéndose prácticamente invariables respecto al año anterior (-0,1%). A pesar de la mayor actividad comercial, las comisiones no bancarias se han visto impactadas como consecuencia del menor volumen de activos en gestión debido a la volatilidad de los mercados.

Por su parte, los gastos recurrentes han disminuido un 4,3% respecto al pasado año, a pesar del entorno inflacionista y fundamentado en el ahorro de costes recurrentes de personal que caen un 8,4%, debido al Expediente de Regulación de Empleo que se ha llevado a cabo y que fue acordado por la mayoría de los representantes de los trabajadores del Banco. El ratio de eficiencia recurrente se sitúa en el 57,5%.

La progresiva recuperación de los ingresos, junto con las medidas de redimensionamiento de costes, han permitido a Ibercaja mejorar un 27,2% el beneficio recurrente antes de provisiones frente al año pasado, alcanzando los 423 millones de euros.

Las provisiones de riesgo de crédito y adjudicados han retrocedido un 16,0% en el año, hasta 96 millones de euros, situándose el coste de riesgo en 30 puntos básicos, en línea con el objetivo a medio plazo del Banco.

Finalmente, el beneficio neto atribuido es de 202 millones de euros, superando un 34% el obtenido en el mismo periodo del año anterior, después de una contribución fiscal de 81 millones de euros a través del Impuesto de Sociedades.

Este beneficio equivale a un retorno sobre el capital tangible (ROTE) del 7,6%, aproximándose ya a cubrir el coste de capital.

Uno de los balances más sólidos del sistema financiero español

La tasa de mora cae 72 puntos básicos y se sitúa por debajo del 1,6%, manteniendo un diferencial positivo de 196 puntos básicos respecto a la media del conjunto del sector. Los activos dudosos disminuyen un 30,9% en el año y el grado de cobertura asciende al 90,0%, desde el 75,3% de cierre de 2021.

El ratio de capital CET1 Fully Loaded se sitúa en el 12,4% y el índice de Capital Total Fully Loaded asciende al 17,1% (y 17,6% en términos Phased In). Así, la solvencia de la Entidad se sitúa 466 puntos básicos por encima de los requerimientos SREP 2022 en términos de distancia MDA.

Asimismo, Ibercaja mantiene una elevada posición de liquidez, con un ratio LCR y NSFR del 306% y del 153% respectivamente y muestra una sólida estructura de financiación basada en los depósitos estables de clientes minoristas. El ratio de crédito sobre depósitos se sitúa actualmente en el 78,4% y los depósitos minoristas representan el 87% de la estructura de financiación de Ibercaja. Durante el mes de noviembre, el Banco realizó el pago anticipado del total de los 5.959 millones de euros correspondientes a la subasta TLTRO III.

La emisión de deuda preferente por 500 millones de euros en junio de 2022 y la de capital AT1 por 350 millones de euros en enero de 2023 han contribuido a reforzar y optimizar la estructura de capital de la entidad financiera. Ambas operaciones han constituido, además, una muestra explícita de la capacidad de acceso del Banco a los mercados ya que, en ambos casos, la demanda recibida por inversores institucionales ha superado ampliamente al importe de las emisiones.

Adicionalmente, las principales agencias de rating del sector, Moody´s, Standard & Poor’s y Fitch, mejoraban a lo largo del año su calificación hasta grado de inversión, validando por su parte también esta mayor fortaleza.

Relevante avance en las distintas líneas transversales del proyecto de sostenibilidad

Ibercaja continúa avanzando, en el marco de su Política de Sostenibilidad, en la integración de los aspectos ASG, alineando su gestión con los Principios de Banca Responsable.

En el ámbito de la gestión de riesgos ASG, en 2022, Ibercaja participó en el ejercicio de prueba de estrés climático como primer paso para integrar en el marco interno de test de estrés de la Entidad los factores climáticos. Los resultados globales obtenidos por Ibercaja muestran como el BCE ha categorizado el marco de CST de la Entidad con un grado de avance “medio-avanzado”, superior a la puntuación media de los bancos analizados.

Adicionalmente, la Entidad, comprometida con alcanzar emisiones cero en 2050, ha definido objetivos intermedios de descarbonización a 2030 en tres de los sectores más intensivos en carbono: generación de electricidad, producción de hierro y acero y Real Estate residencial.

Igualmente, como parte de su compromiso por alcanzar la descarbonización de la economía y con el objetivo de limitar la exposición de la Entidad a factores climáticos, se han desarrollado dos métricas de concentración sectorial según la exposición de la cartera crediticia y de valores de Ibercaja en sectores intensivos en carbono, basadas en el estándar PCAF.

Respecto a la gestión de riesgos climáticos sobre la cartera hipotecaria, en 2022 se ha actualizado el análisis de los factores climáticos, físicos y de transición, que podrían impactar sobre los inmuebles en garantía de la Entidad, a partir de datos internos o externos, con la colaboración de un proveedor externo especializado.

Asimismo, Ibercaja está trabajando en el alineamiento de los procedimientos de admisión de riesgo de crédito conforme a los requerimientos de la Guía EBA sobre Originación y Monitorización de los préstamos, a partir de un cuestionario ASG de evaluación de clientes y operaciones; así como en una Política de Exclusiones, mediante unos criterios de exclusión generales y sectoriales sobre factores ASG, previamente definidos, aplicable a los procesos de admisión y seguimiento de clientes y operaciones en riesgo de crédito y en los procesos de inversión en riesgo de mercado.

En lo relativo a la estrategia de negocio, la Entidad ha continuado ofreciendo productos ASG, tanto de inversión como de financiación. Cabe destacar, entre los productos de inversión sostenible, el Fondo de Inversión y Plan de Pensiones Sostenible y Solidario que, además de integrar los criterios ASG en su gestión, dona parte de la comisión de gestión a proyectos sociales y medio ambientales.

En 2022 estos dos productos han distribuido 1.190.000 euros entre 19 proyectos que trabajan en el ámbito de la discapacidad, la enfermedad, la exclusión social y la protección del medioambiente; 14 comedores sociales de distintas localidades del país; y a Aldeas Infantiles para atender las urgencias derivadas de la crisis humanitaria por la guerra de Ucrania.

A principios de 2023, se ha incorporado a la oferta de financiación del Banco, la Hipoteca +Sostenible, destinada a financiar viviendas con calificación energética A o B, y, por lo tanto, más alejadas de los riesgos climáticos de transición. En la línea del consumo sostenible, Ibercaja ofrece a sus clientes distintas alternativas de vehículos ECO y Cero Emisiones.

Para apoyar a los jóvenes, Ibercaja Banco ha sido seleccionada como una de las tres entidades financieras en el programa Mi Primera Vivienda de la Comunidad de Madrid, producto que se suma a una amplia oferta, con finalidad social, dirigida a apoyar a los más jóvenes para sus primeros gastos importantes y, en especial, para apoyar su inversión en educación.

Ibercaja se sitúa, según el informe BMKS Fin (Benchmarking de Satisfacción de clientes del Sector Financiero) de la consultora Stiga, entre el primer y segundo puesto respecto sus comparables en el indicador de satisfacción global de personas de más de 65 años, así como en los niveles de satisfacción recibidos de los gestores personales, oficinas y cajeros automáticos.

Atendiendo a la actual demanda social de inclusión financiera de las personas mayores, entre otros servicios destinados a clientes senior, Ibercaja ha definido en 2022 una estrategia de negocio dirigida al segmento senior, así como un decálogo de medidas para su atención personalizada a través de diferentes canales. Destaca el lanzamiento de Pensium, un nuevo producto dirigido a ayudar a los mayores más vulnerables (dependientes) en el pago de sus cuidados asistenciales sin poner en riesgo su vivienda y sin consumir sus ahorros, mediante la gestión del alquiler de su vivienda.

El Banco ha continuado desarrollando y potenciando la colaboración con las Fundaciones accionistas para responder a las necesidades sociales y ambientales de aquellos territorios donde actúa y haciendo más patente el compromiso de todo el Grupo Ibercaja con la sociedad y el entorno. Es reseñable el proyecto “Vamos juntos hacia la sostenibilidad” en colaboración con Fundación Ibercaja, cuyo objetivo es ayudar a las empresas a integrar los aspectos ASG en su negocio y alinear, así, su actividad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

También el Banco ha continuado desplegando, dentro de su Plan de Desarrollo Profesional, una línea específica de formación en sostenibilidad para capacitar a sus profesionales en las nuevas competencias necesarias para acompañar a los clientes también en el camino hacia una mayor sostenibilidad en sus finanzas.