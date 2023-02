Coeba lamenta la "poquísima" participación del empresariado en las elecciones a la Cámara

Coeba ha lamentado la "poquísima" participación en las elecciones de este pasado jueves, día 9, para renovar el plenario de la Cámara de Badajoz, donde "apenas" votó el 7 por ciento del censo, algo que viene a demostrar, a su juicio, que el empresariado "no ve en esta institución una herramienta útil para sus demandas" y se ha "desvinculado" de la misma.

Es más, tal y como ha apuntado la entidad, la "mayor" parte del empresariado ni siquiera sabía que podía votar, algo que la dirección de la Cámara "no ha tratado de corregir, por motivos obvios".

Asimismo, a través de una nota de prensa, ha agradecido tanto a los integrantes de la candidatura de Coeba como a todo el equipo que ha apoyado este proceso y, sobre todo, a los empresarios y asociaciones que han respaldado su propuesta, "el esfuerzo y la confianza en un ambiente hostil, en el que el supuesto árbitro, la estructura de la Cámara, ha jugado con la camiseta de la otra candidatura, apoyándola con recursos humanos y materiales", una actuación que califica como "poco ética y alejada de los cánones democráticos y la imparcialidad obligada".

En cuanto al resultado, Coeba asume que no ha sido capaz de "contrarrestar" con sus propuestas "constructivas" el "ambiente deliberadamente enrarecido", donde desde la Cámara se ha pretendido "mezclar cuestiones que nada tenían que ver con las elecciones para rebañar votos, aún a costa de que ese ambiente turbio desmovilizase al electorado".

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Por otro lado, ha recordado que "sigue en marcha" una investigación judicial por "indicios de falsedad documental" por parte de la otra candidatura, que "no es algo que diga Coeba, sino que lo dice un juez en su auto". A este respecto, ha añadido que esta investigación judicial afecta "al menos a 1.300 votos emitidos supuestamente por correo".

Igualmente, ha indicado que se están "indagando" cuestiones como que "en la jornada electoral tres personas que no tienen la condición de empresarios, entre ellas una persona exempleada de Coeba a quien se despidió, introdujesen en las urnas más de un millar de votos de la otra candidatura con el argumento de supuesta representación cuando, como se ha dicho, ninguna de esas personas ejerce actividad empresarial".

Esta modalidad, además, está "recurrida" por Coeba "por suponer un posible fraude de ley al ser contradictoria con la de voto por delegación".

Respecto al actual presidente en funciones, a Coeba le "sorprende" que aluda a falta de transparencia o democracia en organizaciones a las que no pertenece, "máxime cuando Coeba tiene sus cuentas publicadas y auditadas, mientras que él, aparte de mantenerse en su sillón en un ejercicio de transfuguismo que vulneró la voluntad de los empresarios, dice presidir una asociación de la que no existe constancia ni celebra asambleas ni presenta cuentas".

"No sorprende, en cambio, que esta misma persona quiera extrapolar a la representatividad empresarial unas elecciones para una institución concreta donde no se dilucidaba esta representatividad y donde ha obtenido menos del 6 por ciento de respaldo. Es un ejercicio patético que no se da ni en la república bananera más bananera", asevera.

Por último, en relación a la representatividad, considera "llamativo" y "también patético" que desconozca "lo que la Constitución y el Estatuto de Autonomía marcan como 'carácter más representativo' del empresariado". "Le aconsejamos que se lea la ley y luego, si es capaz, cumpla los cánones y cuotas que marca esa ley. Sólo entonces podrá reclamar para sí esa representatividad, de la que ahora carece", sentencia Coeba.