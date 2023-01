Presidente de la Junta destaca "legitimidad" de los agricultores para manifestarse

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que los agricultores que se manifiestan este martes en Mérida "tienen toda la legistimidad para poderlo hacer", ya que a su juicio este sector viene "de un año díficil":

Así, se ha referido a la manifestación convocada este martes en Mérida por las organizaciones Apag Extremadura Asaja, Apag Asaja Cáceres y UPA-UCE en defensa del campo extremeño.

En su intervención, Vara se ha mostrado "consciente" de que el sector agrario de la región viene "de un año difícil", por lo que ha apuntado que "no solo no me molesta nunca cuando se manifiestan, sino que reconozco que tienen toda la legitimidad para poderlo hacer".

El Jefe del Ejecutivo Regional ha matizado que "nosotros hemos ido haciendo todo lo que está en nuestras manos, nos gustaría poder hacer mucho más, poder llegar a mucho más sitios", y han hecho un "esfuerzo gigantesco en el aseguramiento".

Además, ha resaltado que los agricultores "saben que nosotros no nos negamos a hacer todo lo que podamos hacer", pero ha añadido que en Extremadura hay "un millón de personas, y todo el mundo necesita".

Por eso, el presidente extremeño ha abogado por "intentar hacer llegar los recursos a todos" aquellos que lo necesitan y, ha reconocido la "legitimidad" de los agricultores que se manifiestan este martes en Mérida.

A este respecto, ha asegurado que están "en contacto con ellos", ya que ha estado "hablando hace muy pocos días con muchos de ellos, y ya saben que por nuestra parte estamos haciendo todo lo que podemos".