Peinado no se resiste "en absoluto" a convocar elecciones en Coeba

El presidente de Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (Coeba), Javier Peinado, ha señalado que no se resiste "en absoluto" a convocar elecciones en dicha Confederación, a tenor de lo cual ha remachado que no tiene decidido si se presentaría y que, en cualquier caso, puede asegurar que el "compromiso" suyo personal y el del comité ejecutivo de dicha organización "al completo" es que se van a convocar dichos comicios.

"Ni me resisto ni voy de ganador, si es que hipotéticamente me vuelvo a presentar a la presidencia de Coeba que es algo que todavía no tengo decidido, entre otras cosas porque tendré que someterme a si tengo los apoyos suficientes", ha reconocido Peinado, a preguntas de los periodistas por las elecciones en Coeba, en la presentación en rueda de prensa de las líneas básicas del programa con el que concurre a las elecciones a la Cámara de Comercio el 9 de febrero.

Así y sobre cuándo serán las elecciones en Coeba, ha explicado que cuando las decida el comité ejecutivo que se celebren "se van a hacer" y que "como siempre" se van "metiendo de fecha en fecha y de situación en situación complicada", trás lo que ha expuesto que en la última reunión que tuvieron de dicho comité en diciembre lo que se decidió es que se van a "centrar precisamente" en las elecciones a la Cámara de Comercio y en apoyar la candidatura que presenta Coeba "con todos los recursos".

Algo que hacen, ha continuado, para que todos los medios de Coeba estén a disposición de promover esta candidatura y trasladarlo en aras de que, legítimamente, tenga la oferta el electorado, las empresas y autónomos de la provincia de Badajoz, para decidir si quieren que la candidatura de Coeba dirija la Cámara de Comercio los próximos cuatro años, de modo que eso "evidentemente ha hecho que de momento hasta el día 9" tengan "aparcado" esa "opción" de convocar las elecciones en el seno de Coeba.

SENTENCIA

En este punto, ha sido preguntado por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz referida a las elecciones en Coeba, y en relación a la cual Javier Peinado ha matizado que se la han comunicado este martes, 17 de enero, y que no es firme, por lo que cabe la posibilidad de presentar un recurso que están valorando.

Una sentencia, ha hecho hincapié, que "no obliga a convocar elecciones" en Coeba, sino a dar cumplimiento a una petición que había por una organización que pertenecía a Coeba, y que solicitaba la convocatoria de una asamblea extraordinaria, con dos únicos puntos en el orden del día, que eran el cese del actual presidente de la Confederación y de su comité ejecutivo, y la elección de una nueva candidatura que habrá de ocupar tales cargos, con un punto segundo punto de ruegos y preguntas.

Así, ha remarcado que la sentencia "no condena ni obliga a Coeba a convocar elecciones", ni tampoco a que haya un cese "automático" del presidente del comité ejecutivo, de manera que lo que obliga, cuando se ejecute esa sentencia, es a que se convoque una asamblea extraordinaria con esos dos puntos del orden del día, "que luego los compromisarios de la asamblea votarán".

Al respecto de esta sentencia, ha querido hacer hincapié en los estatutos de Coeba y en que la sentencia, que respeta y acata, no entra en el fondo en que si llegado el caso tuviese lugar dicho cese, porque así lo decidiera esa asamblea extraordinaria, del comité ejecutivo se entraría "en un vacío legal, en el que quedaría descabezada la organización", cuando para iniciar un proceso electoral se requieren una serie de hitos o tiempos marcados en los estatutos.

Entre dichos hitos, se cuentan, ha explicado, dar un plazo para poder presentar candidaturas a todos los miembros de Coeba o celebrar el comité ejecutivo donde se proclamen en su caso las candidaturas que reúnan los requisitos, además de constituir la mesa electoral y celebrar una asamblea electoral.

PRÓRROGA DEL MANDATO EN COEBA

Acto seguido, Javier Peinado ha destacado que en 2019, cuando él no era el presidente de Coeba, se aprobó por unanimidad en una asamblea de fecha 24 de mayo del 2019 la prórroga del mandato del presidente y del comité ejecutivo; ante lo cual ha detallado que el mandato "efectivamente caducaría y cumpliría" el 24 de mayo del 2023, cuando se cumplirían cuatro años.

También en relación a la sentencia, ha dicho que no entra en una cuestión por la que, como presidente de Coeba, debe velar, como que le mantiene los derechos a una organización, Asaja, en referencia a la cual la propia sentencia reconoce que debe más de 30.000 euros de cuota a Coeba.

"Por lo tanto, según estatuto no tiene sus derechos como para solicitar eso, pero es cierto que el juzgado dice que, sin menoscabo de ello, entiende que tiene derechos para solicitar la asamblea", ha señalado para incidir en que esa parte de la sentencia no la comparte, como también ha puntualizado que la sentencia no entra a valorar algo que viene indicado en los estatutos de Coeba, como es el quórum mínimo que se necesita para poder pedir esa asamblea, que es de un 15 por ciento y "curiosamente Asaja tampoco cumple con el 15 por ciento del quórum".

Según Javier Peinado, tienen un plazo de 20 días para presentar un recurso, algo que están valorando desde el gabinete jurídico y que luego también someterán a consideración en el comité ejecutivo, al hilo de lo cual ha sostenido que la sentencia tiene "huecos de sobra como para poderla recurrir", así como que "no" es que le "resulte ninguna incomodidad convocar esa asamblea extraordinaria con esos dos puntos del orden del día".

Y es que, como ha incidido, cree que entonces estarían contraviniendo sus propios estatutos, "y sobre todo no estaría defendiendo los derechos del resto de organizaciones, que siguen siendo leales a Coeba, que siguen cumpliendo con sus obligaciones en Coeba, entre las que está sufragar las cuotas".

Finalmente, ha añadido que "curiosamente", en referencia a las elecciones a la Cámara de Comercio de Badajoz, Asaja "parece ser que no está muy en la línea de apoyar" a Coeba e "incluso" se ha ido con la otra candidatura, ante lo cual ha valorado que cree que "aquí está muy claro lo que se pretende con todo este proceso: que es hacer una labor de intoxicación y de desgaste a la Confederación", ante lo cual, como presidente, su interés y cree que su obligación y responsabilidad es defender a Coeba, algo que harán "por todos los medios" que puedan.

Por último y sobre la mencionada sentencia, Peinado ha preguntado si alguien le puede explicar cómo es posible que una sentencia que está firmada por su señoría el día 24 de noviembre se la hayan comunicado este martes.