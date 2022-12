UGT FICA apuesta por Extremadura en el nuevo modelo relocalización industrial en Europa

Ep



La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Extremadura considera que la comunidad autónoma ha de ser protagonista en el cambio de modelo que impone la relocalización industrial en Europa.



UGT FICA Extremadura ha celebrado su 3º Comité Regional Ordinario durante el que se han analizado los desafíos a que se enfrenta la clase trabajadora en la región y las estrategias de esta federación en el sindicato.



Durante el debate, se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar una acción sindical encaminada a la mejora de la remuneración del trabajo y las condiciones laborales, "muy especialmente" en materia de seguridad y salud.



En una nota de prensa, el sindicato subraya que la "lacra de la accidentalidad" debe ser afrontada de manera "decidida" mediante el rigor en la exigencia de responsabilidades y el reforzamiento del sistema de vigilancia que permitan garantizar que "la necesidad de ganar el sustento no conlleve el riesgo de perder la salud o la vida".



De la misma manera, se ha apostado por la incorporación de Extremadura al nuevo modelo de industrialización europeo. "Una vez acreditado que la deslocalización de la industria ha puesto en peligro al sistema productivo, se impone la relocalización industrial en el continente, que debe ser responsable, sostenible y socialmente justa".



Y es que, añaden, la comunidad autónoma "no puede quedar una vez más al margen del desarrollo económico continental", y exige el desarrollo de una red de transporte ferroviario "de calidad" y la "mejora general de la accesibilidad" en una región "extensa" que se encuentra "en riesgo de despoblación si no queda bien integrada en el sistema productivo".



Este Comité Regional ha contado con la participación del secretario de Organización Federal de UGT FICA Manuel Jiménez Gallardo, quien ha animado a seguir trabajando a la federación extremeña, que "históricamente ha obtenido buenos resultados" en las elecciones sindicales, lo que es "sinónimo de una buena acción sindical".



Jiménez ha ofrecido todo el apoyo a una federación como la extremeña, consciente de las "dificultades" en el trabajo sindical en una comunidad autónoma "tan extensa".



Finalmente, el comité manifestado su apoyo a los compañeros de Siderúrgica Balboa, que negocian estos días un ERTE en la empresa que pretende aplicar una "drástica reducción" de la jornada anual; con los de la Central Nuclear de Almaraz, "amenazada por un cierre" que pondría en riesgo el desarrollo socioeconómico de las comarcas de Campo Arañuelo y la Vera, y, en general, con los trabajadores de la región, que tienen que enfrentarse a las "consecuencias de la ambición desmedida del capital".