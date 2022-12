UPA-UCE califica el 2022 como “un año nefasto” para el campo extremeño

UPA-UCE Extremadura ha tachado el año 2022 como "nefasto" para el campo extremeño, debido a las altas temperaturas registradas, la sequía y el incremento de los costes derivado de la guerra de la Ucrania.



Así lo ha destacado el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Mérida, en la que ha hecho un balance del año 2022, que ha sido "climatológicamente nefasto" para la agricultura y ganadería de la región debido a la sequía y a las altas temperaturas registradas durante la mayor parte del año.



Así pues, en su intervención, Huertas ha alertado de que el clima "ha mermado fuertemente" las cosechas de olivar, cereal, maíz y tomate, y también ha reducido "de manera importante" la siembra de cultivos tradicionales en el regadío como el tomate, maíz o arroz.



En el caso de la ganadería, la sequía y el excesivo calor han provocado un "aumento desproporcionado de los costes de producción por la falta de pastos". Todo esto "sin olvidar a muchas explotaciones que lo están pasando mal y que no han recibido ningún apoyo", entre las que Huertas ha citado a las apícolas, el olivar o el porcino ibérico, entre otras.



"Ahora, además, nos hemos encontrado con lluvias torrenciales que han dañado muchas explotaciones, por eso pedimos a las administraciones presupuesto y agilidad en las ayudas para apoyar a todos los afectados", ha dicho.



COSTES DE PRODUCCIÓN Y PRECIOS



A esto se une, ha resaltado, que tras el estallido de la guerra de Ucrania y Rusia en febrero, los costes de producción se han "disparado" un 30 por ciento y se han mantenido así durante todo el año, ante lo que ha alertado del "fuerte incremento" de los principales insumos como la electricidad, que ha subido un 150 por ciento, los fertilizantes un 145 por ciento o los piensos, un 34,6 por ciento.



Sin embargo, "los precios de nuestras producciones, aunque en algunos casos han subido algo, en la mayoría de los sectores no se llega a cubrir los costes de producción", ha lamentado Huertas.



Con estos precedentes y los problemas climáticos que han reducido las cosechas de forma importante, el secretario general de UPA-UCE ha confirmado que este 2022 ha sido un año en el que los agricultores y ganaderos extremeños "han sufrido una pérdida muy importante en sus rentas", ha dicho.



Por ello, la organización agraria ha insistido en la necesidad de que la Ley de la Cadena "se cumpla" para terminar con lo ocurrido este año en sectores como la aceituna de mesa, en el que a pesar de sufrir una caída del 80 por ciento de la producción, los precios han sido "absolutamente ruinosos".



Una Ley que tampoco se está cumpliendo en el sector de la fruta de hueso, donde las centrales hortofrutícolas "están descontando un porcentaje muy importante de la fruta que entregaron en junio o julio y cuyos pagos están realizando en diciembre", ha lamentado.



Además, ha reivindicado el mantenimiento de algunas medidas por la subida de costes, como la devolución de los 20 céntimos por litro para el gasóleo agrícola en el año 2023, según informa UPA-UCE en una nota de prensa.



Ante esta situación, UPA-UCE ha valorado el trabajo realizado en defensa de algunas medidas extraordinarias que ha puesto en marcha las administraciones, como las ayudas de la Guerra de Ucrania, la devolución de los 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola, medidas fiscales o conseguir un presupuesto de 21 millones de euros para los regantes del canal de Orellana que no han podido sembrar en esta campaña.



"Todo ello nos lleva a despedir un año de resistencia para los agricultores y ganaderos en el que lo más importante ha sido poder continuar con su actividad", ha afirmado Huertas.



RETOS PARA EL 2023



De cara a 2023, el secretario general de UPA-UCE Extremadura ha avanzado que la organización continuará "reclamando una simplificación y flexibilización de las medidas a la hora de poner en marcha la PAC", que se presenta con "demasiadas complicaciones" para los productores, ha dicho.



Al mismo tiempo, reivindicará a la Junta de Extremadura la modificación de la orden regional de residuos y suelos contaminados para que esta práctica vuelva a la normalidad porque, lo contrario, "supone dejar a los agricultores con una situación imposible de cumplir y que generará muchos más problemas que soluciones", ha advertido.



Por último, UPA-UCE redoblará esfuerzos para que los precios de nuestras producciones se adapten a la necesidad de costes de producción y evitar con ello poner en grave riesgo la continuidad de producciones extremeñas tan importantes como el tomate, la fruta, la miel, la aceituna de mesa o los sectores ganaderos, que "no podrán permitirse otro año de pérdidas", ha concluido.