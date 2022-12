Las exportaciones extremeñas se cifran en 2.496,5 millones de enero a octubre

Rd./Ep.

Las exportaciones extremeñas se han cifrado en 2.496,6 millones de euros entre enero y octubre de este año, lo que supone un 25,7 por ciento más que las del mismo periodo del año anterior.



Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado en los 10 primeros meses del año de 1.866 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 19,8 por ciento.



En este periodo, las exportaciones españolas de mercancías han crecido a su vez un 23,6 por ciento respecto a 2021, alcanzando los 319.731,2 millones de euros.



Por su parte, las importaciones han aumentado en el país un 38 por ciento hasta los 380.020,7 millones de euros.



Así, el 70,6 por ciento de las exportaciones extremeñas se concentra en dos sectores, el de 'Alimentos', cuyas ventas han sido de 1.162,2 millones de euros, y 'Semimanufacturas no químicas', que se ha situado en 599,8 millones, y que presentan un crecimiento anual del 21,4 y del 37,9 por ciento, respectivamente.



Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de 'Otras mercancías' (415,7 por ciento), 'Bienes de consumos duraderos' (30,9 por ciento), y 'Productos energéticos' (30,4 por ciento), no habiendo ningún sector en el que se produzcan reducciones.



Con respecto al ranking de países, se observa un aumento generalizado de las exportaciones a los principales clientes, en concreto, a Italia (68,6 por ciento), Portugal (41,8 por ciento), Francia (24,9 por ciento), Alemania (24,6 por ciento) y Reino Unido (23,9 por ciento).



En lo referente a las importaciones, el 32,7 por ciento (609,5 millones de euros) corresponde a 'Bienes de equipo', que disminuye un 10,1 por ciento con respecto a 2021. Entre los sectores que más han incrementado las importaciones se encuentran 'Semimanufacturas no químicas' (101,2 por ciento), 'Bienes de consumo duradero' (76 por ciento), y 'Manufacturas de consumo' (55,1 por ciento).



Por países, Portugal encabeza el ranking de las importaciones con 409,5 millones de euros, seguido de China con 304,7 millones y Países Bajos con 280,9 millones de euros. En relación con el año anterior han aumentado las compras a Alemania (86,6 por ciento), Países Bajos (32,1 por ciento) y China (24,5 por ciento).



CIFRAS DE OCTUBRE



Por su parte, en cuanto al mes de octubre, las exportaciones registradas en Extremadura han alcanzado los 278,7 millones de euros, un 37,9 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. De estas exportaciones, 120,6 millones de euros (el 43,3 por ciento del total) corresponden al sector de 'Alimentos', que experimenta un crecimiento de 10,7 por ciento en tasa interanual.



Entre el resto de los sectores destacan los aumentos en 'Otras mercancías' que multiplica su valor por 11, pasando de representar el 0,03 por ciento del total exportado al 0,21 por ciento, 'Manufacturas de consumo' (319,5 por ciento), y 'Semimanufacturas no químicas' (127,2 por ciento).



A su vez, en octubre, las exportaciones españolas de mercancías han crecido en un 15,1 por ciento en tasa interanual, situándose en 33.057,8 millones de euros, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



El valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 195,1 millones de euros, un 2,4 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior. Entre los sectores que han aumentado sus importaciones destacan 'Otras mercancías' (157,3 por ciento), 'Manufacturas de consumo' (77,3 por ciento), y 'Semimanufacturas no químicas' (60,6 por ciento). El sector que registra mayor tasa de variación negativa ha sido 'Bienes de equipo' (-37,5 por ciento).



De su parte, las importaciones del conjunto de España alcanzan los 39.910,2 millones de euros, un 24,4 por ciento más que en el mismo mes del año anterior.



DATOS A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, el déficit comercial ha alcanzado los 60.289,5 millones de euros hasta octubre, lo que supone multiplicar casi por cuatro el déficit de 16.628,9 millones del mismo periodo de 2021, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.



Este resultado es consecuencia del incremento del 38% de las importaciones, hasta los 380.020,7 millones de euros, máximo histórico, por el alza de los precios internacionales de los productos energéticos; mientras que las exportaciones han repuntado un 23,6%, hasta los 319.731,2 millones de euros, también récord de la serie.



En volumen, las exportaciones han subido un 4,2% interanual, ya que sus precios aproximados por los índices de valor unitario han aumentado un 18,7%, y las importaciones han crecido un 9,7% interanual, debido a que sus precios han ascendido un 25,9%.



La tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e importaciones) se ha situado en el 84,1%, es decir, 9,8 puntos porcentuales menos que la registrada entre enero y octubre de 2021.



El saldo no energético ha arrojado un déficit de 16.381,9 millones de euros, frente al superávit de 2.575,3 millones de euros en el mismo periodo de 2021, mientras que el déficit energético se ha incrementado hasta los 43.907,6 millones de euros, más del doble que el importe de 19.204,2 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.



CRECEN LAS VENTAS DENTRO Y FUERA DE LA UE



De acuerdo con el informe, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea en el periodo han representado el 62,4% del total (61,9% en el mismo periodo del año anterior), y han aumentado un 24,6% interanual, mientras que las dirigidas a la zona euro, 54,8% del total, han ascendido un 24,2% interanual. De su lado, las exportaciones dirigidas a destinos extracomunitarios --el 37,6% del total-- subieron un 21,9% interanual.



Por otra parte, en términos de contribución a la tasa de variación anual de las exportaciones totales, los principales destinos a nivel mundial han sido, en concreto, Francia (3,1 puntos), Portugal (2,6 puntos), Bélgica (2,3 puntos) y Alemania (1,6 puntos). En cambio, las mayores contribuciones negativas han correspondido a Rusia (-0,3 puntos), China (-0,3 puntos), Argelia (-0,2 puntos) y Ucrania (-0,1 puntos).



Por comunidades autónomas, la comunidad que ha experimentado una mayor tasa de variación interanual de sus exportaciones en el periodo ha sido Canarias (96,2%), seguida por Baleares (51,4%) y la Comunidad de Madrid (46,6%). En cambio, la única comunidad en la que han descendido las exportaciones ha sido Castilla y León (-3,8%).



Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo han sido los productos químicos, que han representado el 18,1% del total, bienes de equipo (17,3% del total), alimentación, bebidas y tabaco (16,5% del total) y semimanufacturas no químicas (11,4% del total).



Analizando los datos únicamente del mes de octubre, el déficit comercial se ha situado en el país en e 6.852,5 millones de euros, lo que supone multiplicar por dos el importe de 3.361,4 millones del mismo mes de 2021.



Las exportaciones españolas de mercancías se han incrementado un 15,1% sobre el mismo mes de 2021, hasta los 33.057,8 millones de euros, mientras que las importaciones han ascendido un 24,4% en términos interanuales, hasta los 39.910,2 millones de euros.