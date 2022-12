CCOO incide en que precios de productos básicos siguen subiendo y urge subidas salariales

CCOO de Extremadura ha subrayado este miércoles que, aunque el IPC parece estar entrando en una senda de "tímida moderación", el precio de los productos básicos como los alimentos sigue aumentando, por lo que ha exigido subidas salariales y cláusulas de garantía salarial en los convenios para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

Concretamente, en la Comunidad Autónoma, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha subido un 17,5 por ciento, tal y como apunta el sindicato, que tiene que éstas son cifras "exageradas" sobre las que el Gobierno tiene que tomar medidas porque están afectando "directamente" a la economía de la población empobreciéndola.

Al mismo tiempo, la organización sindical ha incidido en que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de noviembre ha sido del 2,8 por ciento, frente al 2,69 por ciento de la media estatal. "La mejora del poder de compra salarial, no es ni de lejos suficiente para paliar la subida del IPC", apunta.

De este modo, a través de una nota de prensa, CCOO ha reclamado que los costes de la actual inflación se repartan a través de la negociación colectiva con aumentos salariales que compensen la elevación de los precios, e insta al Gobierno a convocar a los agentes sociales urgentemente para abordar un nuevo incremento del Salario Mínimo Interprofesional. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Con ello, el sindicato recuerda que los precios se incrementaron en el mes de octubre en Extremadura un 7,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 0,2 por ciento menos que en el mes de octubre. En el índice general estatal la subida de los precios ha sido del 6,8 por ciento, con una bajada en la variación mensual de 0,1 por ciento con respecto al mes anterior. El grupo con mayor influencia en que no se disparó la tasa anual ha sido el grupo de vestidos y calzado con una disminución del 3,9 por ciento en la región, seguido de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles de un -1,8 por ciento debido a las medidas de contención que mantiene el gobierno hasta ahora. Estas bajadas no han compensado las subidas del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, de un 17,5 por ciento, y del transporte, de un 8,5 por ciento, por lo que el IPC mensual tan solo ha bajado en un 0,2 por ciento, que está afectando de una forma "insostenible" a las familias con sueldo más bajo, teniendo "muchos problemas" para poder llegar a final de mes. La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 6,8 por ciento, con lo que se sitúa un 0,6 por ciento por debajo del IPC general.