CCOO urge a los empresarios que "trasladen sus beneficios a un incremento de los salarios"

CCOO de Extremadura ha reclamado al empresariado regional que "actúen con responsabilidad" y suban "de manera notable" los salarios de sus trabajadores para que éstos "puedan afrontar el alza que vienen experimentando los precios y eviten su continuo empobrecimiento".



Así se ha pronunciado este sindicato, a través de una nota de prensa, tras conocer este martes los datos del IPC de octubre, que revela que los precios se incrementaron un 7,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 0,7 por ciento más que en el mes de septiembre.



Así pues, según señala CCOO, desde el inicio de la crisis, los empresarios "trasladaron rápidamente el alza de los precios de la energía a sus propios productos para no perder beneficios", pero ahora "no han hecho lo propio con el salario de sus trabajadores" que, "han visto cómo, mes tras mes, pierden poder adquisitivo".



Para CCOO, esta actitud es "injusta, irresponsable y contraproducente" porque "provoca un parón en el consumo y a la postre en el empleo", por lo que el sindicato insiste en reclamar un "pacto realista" para garantizar el poder adquisitivo de los asalariados, que pasa también por la inclusión en la negociación de los convenios colectivos de cláusulas de garantía salarial.



A este respecto, añade el sindicato que "más allá de que las medidas de contención de los precios parecen ir dando sus frutos" y se está experimentando una cierta moderación, "el daño ya está hecho", por lo que es necesario que los trabajadores recuperen poder de compra.



Igualmente, CCOO aboga por "seguir insistiendo en este tipo de medidas de freno a la inflación", especialmente las que afectan a las personas con menores ingresos, y reclama al Gobierno un incremento de salario mínimo interprofesional, pues "el IPC ha hecho que también esta cantidad pierda valor", tal y como informa el sindicato en una nota de prensa.



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS



Cabe recordar que, según los datos conocidos este martes, los precios se incrementaron en octubre en Extremadura un 7,7 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 0,7 por ciento más que en el mes de septiembre, mientras que en el índice general estatal, la subida ha sido del 7,3 por ciento, con una subida en la variación mensual de 0,3 por ciento con respecto al mes anterior.



A este respecto, el sindicato explica que el grupo con mayor influencia en que no se disparase la tasa anual ha sido el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros, con una disminución del 8,3 por ciento en la región, un descenso que, según CCOO, "se debe, principalmente, a las medias de contención para contener el precio de alquiler" en un alza máximo de un 2 por ciento, a las rebajas de la luz, el descuento en gasolina, y la congelación en el precio de la bombona de gas.



También se ha registrado una bajada en el grupo de vestido y calzado, con una caída del 2,6 por ciento en Extremadura.



En cualquier caso, apunta CCOO que estas bajadas "no han compensado las subidas del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas", de un 17,4 por ciento, y del transporte, de un 10 por ciento, por lo que el IPC mensual se ha visto incrementado un 0,7 por ciento.



La tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 3,6 por ciento, con lo que se sitúa un 3,1 por ciento por debajo del IPC general.



Añade que la diferencia es mayor que la del mes anterior que, aunque "da unos indicadores de inflación más moderados, siguen muy altos, reflejando claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados", señala CCOO.

Finalmente, la organización sindical apunta que la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de octubre ha sido del 2,8 por ciento, frente al 2,64 por ciento de la media estatal. La mejora del poder de compra salarial, no es ni de lejos suficiente para paliar la subida del IPC.