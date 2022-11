APAG Extremadura Asaja protestará ante Presidencia por prohibiciones del Plan INFOEX

APAG Extremadura Asaja ha anunciado que se concentrará este próximo viernes, 11 de noviembre, en Mérida, frente a la sede de Presidencia de la Junta para protestar contra de las "prohibiciones impuestas" al sector agrícola por en el Plan de Lucha contra incendios forestales.



En concreto, se trata de una protesta, que arrancará a las 11:00 horas, y de cuyos detalles ha hablado este lunes, durante una rueda de prensa, el presidente de la organización, Juan Metidieri, tras no obtener respuesta de la Junta a las "propuestas de mejora" a la orden que entró en vigor el pasado 16 de octubre sobre la quema de restos de poda en época baja de incendios.



Restricciones que, según ha añadido, no vienen impuestas ni por Europa ni por parte del Gobierno central, sino que "son prohibiciones, sin sentido común", que llegan desde el Gobierno autonómico que preside Guillermo Fernández Vara.



De este modo, Metidieri ha explicado que representantes de esta organización agraria mantuvieron una reunión con los de las consejerías de Agricultura y Transición Ecológica, respectivamente, el pasado 19 de octubre, para presentar "propuestas de mejora" a esta orden, según informa Apag Extremadura Asaja en una nota de prensa.



Una de estas propuestas solicitaba permiso para la quema de restos en las viñas o quema controlada de rastrojos. La segunda pedía que no sea obligatorio el informe de un técnico inscrito en el ROPO y foto georreferenciada, entre otras cuestiones técnicas, para los restos de poda del olivar, encina, fruta de pepita, fruta de hueso, hortícolas y tomates.



Otra de las propuestas hacía referencia a que no se impida realizar los trabajos de cosecha en terreno forestal durante todo el día en peligro muy alto y extremo de incendios. Por último, se solicitó que el silencio administrativo no sea denegatorio.



Apag Extremadura Asaja aportó en la reunión la resolución de Castilla-La Mancha que, comparada con la Orden de Extremadura, es "más permisiva".



Y es que, señalan desde la organización, la extremeña es "la más restrictiva de España", por este motivo no comprenden que la Junta de Extremadura no tenga en cuenta sus propuestas.



También recuerdan que la quema de restos de poda o rastrojos "sirve para mantener limpios los campos de plagas y enfermedades, además de ser el mejor método de prevención de cara a la época alta de incendios".



Por ello, Metidieri ha hecho un llamamiento a los agricultores, ganaderos y población en general de zonas rurales para que participen de la protesta el próximo viernes y ha agradecido los apoyos que van llegando desde colectivos como la Comunidad de Labradores Ganaderos de Almendralejo, Aseprex y Agryga.