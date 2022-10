CCOO insiste en reclamar incrementos salariales para "compensar el aumento de precios"

CCOO de Extremadura ha insistido este viernes en reclamar incrementos salariales para compensar la pérdida de poder adquisitivo por parte de la población trabajadora, a causa de que "las empresas siguen repercutiendo el alza de los precios de los carburantes y la energía en sus productos finales".



En concreto, según señala el sindicato en una nota de prensa, el aumento salarial pactado hasta el mes de septiembre en la región está en un 2,7 por ciento, "muy lejos de la tasa de inflación" que es de un 9,4 por ciento, "provocando, por tanto, que sea la ciudadanía la gran perjudicada de esta crisis inflacionista".



Ante esta situación, la organización sindical ha reclamado a las organizaciones empresariales que "dejen de bloquear la negociación colectiva y se sienten a negociar", porque los incrementos salariales "tienen que estar en el entorno de la inflación", y, para ello, se hace necesario extender la cláusula de revisión salarial a los convenios colectivos de la región.



Así, el sindicato advierte de que "continuará la escalada de movilización que viene protagonizando con esta demanda", y ha recordado que el pasado día 7 de octubre ya se manifestó frente a la sede de la patronal extremeña, reivindicando salarios justos y convenios justos y, con la misma demanda, irá a la gran manifestación prevista para el próximo 3 de noviembre en Madrid.



CCOO requiere también al Gobierno para que abra la mesa de la negociación del Salario Mínimo que se tiene que situar en el 60 por ciento del salario medio de nuestro país y que además tiene que tener en cuenta la inflación, para garantizar que los salarios más bajos tengan un poder de compra que les permita vivir dignamente.



EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS



Una petición que CCOO realiza tras conocerse este viernes los datos del IPC, que recogen que los precios se incrementaron en septiembre en Extremadura un 9,40 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con una variación mensual de 0,9 por ciento menos que en el mes de septiembre.



En el índice general estatal, la subida de los precios ha sido del 8,9 por ciento, con una bajada en la variación mensual de 0,7 por ciento con respecto al mes anterior



La disminución en ambos casos ha sido provocada por la medida de ayudas antiinflacionistas puestas en marcha por el Gobierno, pero pese a todas estas medidas se trata de las tasas de inflación muy elevadas, más que en muchas décadas



Según explica el sindicato, los grupos con mayor influencia en el bajada de la tasa anual han sido el grupo de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una disminución del 6,6 por ciento en la región, debida a las medias en el precio de alquiler como máximo una subida del 2 por ciento, rebajas de la luz, descuento en gasolina, congelación en el precio de la bombona de gas, seguida de ocio y cultura, que registra una variación del -1,6 por ciento en Extremadura.



Por otro lado, a pesar de la bajada en Comunicación de un 0,9%, que no ha servido para contener la subida del IPC, aunque en menor medida también hay que tener en cuenta la subida de un 1,3 por ciento anual en vestidos y calzado.



Así, señala que la tasa de variación anual de la inflación subyacente, que no incluye alimentos no elaborados ni productos energéticos, se ha incrementado en un 6,1 por ciento, con lo que se sitúa un 3,3 por ciento por debajo del IPC general, y "con menor diferencia que en el mes anterior, que nos da unos indicadores de inflación muy alta y que refleja claramente el fuerte impacto inflacionista de la energía y los alimentos no elaborados".



Ante esta situación, la subida media pactada en los convenios colectivos en Extremadura hasta el mes de septiembre ha sido del 2,7 por ciento, frente al 2,61 por ciento de la media estatal, por lo que considera que "la mejora del poder de compra salarial, no es ni de lejos suficiente para paliar la subida descontrolada del IPC", concluye el sindicato.