Extremadura posee un acuerdo marco para simplificar los trámites de obras forestales

Rd./Ep.

Por primera vez en la región, se ha utilizado la posibilidad que habilita la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para licitar un acuerdo marco de obras con el fin de simplificar los trámites para la adjudicación de obras forestales previstas con fondos Next Generation por un valor de 21.975.000 euros.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, quien ha informado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura sobre las inversiones y los proyectos ejecutados en materia de Política Forestal, así como la evolución que ha experimentado la financiación a lo largo de los años.

Según sus palabras, "con la puesta en marcha del Acuerdo Marco se espera mejorar la gestión de las zonas forestales y generar empleo en Hurdes, Sierra de Gata, Siberia, Villuercas, Ibores o Sierras del Suroeste".

Además, García Bernal ha recordado que estas zonas coinciden con comarcas en riesgo demográfico y afectadas por la despoblación.

PRESUPUESTO EN POLÍTICA FORESTAL

En concreto, el presupuesto de la dirección general de Política Forestal, provenientes de Fondos FEADER desde el año 2015 y hasta el año 2023, asciende a 161.147.000 euros.

A su vez, existen fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe de 9.000.000 de euros destinados a la restauración de terrenos y hábitat degradados por incendios forestales u otros desastres naturales y por un importe de 17.000.000 de euros para la compra de vehículos para la prevención de incendios. De esta manera, la dirección de Política Forestal cuenta con más de 187 millones de euros.

PLANES PERIURBANOS

Así pues, entre los cambios experimentados en la política forestal extremeña, la consejera ha señalado que, a raíz del gran incendio de 2015 en Sierra de Gata, se detectó que los municipios de las comarcas de Las Hurdes y Sierra de Gata no contaban con Planes Periurbanos actualizados y, en muchos casos, estaban sin ejecutar.

Por ello, desde el área de Prevención y Extinción de Incendios se ha asesorado y colaborado con los municipios de ambas comarcas en la actualización y en la aprobación de estos proyectos, mientras que desde el sector Forestal se han ejecutado los planes afectados por Montes de Utilidad Pública en estas comarcas.

Igualmente, desde la Consejería de Agricultura se han invertido más de 1,3 millones de euros, según informa la Junta en una nota de prensa.

ACTUACIONES PREVENTIVAS

De la misma forma, García Bernal también ha hecho referencia a que, tras la modificación de la Ley de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura en el 2016, se publicaron los decretos de aplicación para su ampliación en los valles del Árrago y del Jola.

Con este cambio, se actualizó la planificación preventiva de incendios forestales y se declaró de interés general la ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales en ambos espacios naturales.

El primero de ellos fue el del Valle del Árrago, en la zona de alto riesgo de Sierra de Gata, donde se han realizado trabajos preventivos en terrenos públicos y privados por valor de 2.130.00 euros, así como la declaración del monte protector del Valle del Árrago en Descargamaría.

En cuanto al Valle del Jola, situado en la zona de alto riesgo de Valencia de Alcántara, las actuaciones han consistido en la apertura de fajas y áreas cortafuegos, la mejora y apertura de caminos, actuaciones en áreas periurbanas y la construcción de nuevos puntos de agua, tanto para medios terrestres como aéreos. Todo ello con una inversión total de 1.098.834 de euros.

Al mismo tiempo, la consejera también ha destacado la ampliación de zona de alto riesgo a la Sierra de San Pedro, en el paraje y entorno de la Sierra de la Mosca en Cáceres.

Un entono que, según ha expresado, "es de gran valor, con frecuencia asociado a la presencia del Santuario de la Virgen de la Montaña, y con numerosos senderos de gran belleza y riqueza ecológico-paisajística, lo que acrecienta, más si cabe, la necesidad de protegerlo frente al riesgo de incendios forestales y hacerlo con un impacto visual bajo".

Entre los trabajos previstos figuran la mejora y el ensanche de caminos, nuevas aperturas, fajas preventivas de defensa y puntos de agua, trabajos que cuentan con un presupuesto de 635.000 euros.

Actualmente, la consejería de Agricultura se encuentra ejecutando 20 proyectos de obras forestales por una cuantía de 7,5 millones de euros procedentes de fondos FEADER.

Además, a través de un encargo a la empresa pública TRAGSA, se están llevando a cabo actuaciones de pastoreo en zonas de alto riesgo de incendios en montes gestionados por la Administración regional, así como la construcción de algunas infraestructuras ganaderas y la apertura de paisajes en mosaico.

ACUERDO MARCO DE OBRAS

Por otro lado, para mejorar y agilizar las inversiones, se ha adjudicado un Acuerdo Marco de Obras, el primero en Extremadura y pionero para obras en toda España, para inversiones en la gestión sostenible de los montes públicos propiedad de los ayuntamientos.





GRUPOS POLÍTICOS



Por su parte, el diputado del PSOE Eduardo Béjar ha destacado el "esfuerzo" en los últimos años de la Junta en materia de prevención y extinción de incendios forestales, actuando por ejemplo en monte privado.



Ha lamentado así el "discurso pesimista" de la oposición en esta materia, al tiempo que ha subrayado que "varita mágica" no exista para "cambiar de golpe" todo en política forestal.



"Tenemos futuro, esta tierra tiene ideas, y han venido de otras regiones a copiar lo que hacemos", ha resaltado el socialista.



Mientras, la diputada del PP Mercedes Morán Álvarez ha criticado la política forestal "continuista" de la Junta que "no es efectiva en la prevención y lucha contra incendios" y que, además, "está colaborando en el abandono general del monte contribuyendo así a la despoblación".



Con ello, ha advertido de que "la mano del hombre es necesaria en la prevención" con un "equilibrio sostenible", y ha incidido en que la política forestal de la Junta "no es para estar orgullosos".



La 'popular', así, ha afirmado que desde 2018 "se ha bajado" el presupuesto destinado a prevención y extinción de incendios en Extremadura.



A su vez, el diputado de Ciudadanos Fernando Rodríguez Enrique ha considerado que "algo" se está haciendo "mal hasta ahora" en materia forestal a tenor de los incendios del pasado verano en Extremadura y en otras zonas de España y de Europa.



Así, ha defendido que hay que "ampliar la perspectiva" en materia de prevención, porque "los bosques no han dejado de crecer en superficie en los últimos años".



En esta línea, ha abogado por que se flexibilice la legislación para la recuperación del uso agrícola de antiguos campos abandonados estratégicamente, y apostar por la biomasa como fuente de energía "estratégica".



De su lado, la presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido la correcta gestión de las masas forestales como el "mejor" instrumento para prevenir incendio y para hacer frente al cambio climático y a la despoblación.



"La relación entre despoblación e incendios forestales es clara y cierta", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que los montes son fuentes de "riqueza" y que, por tanto, "tienen que estar correctamente gestionados".



En esta línea, ha exigido un nuevo modelo forestal de gestión sostenible como defiende la Revuelta de la España Vaciada, y ha reclamado la articulación "cuanto antes" del Plan Forestal de Extremadura, a la vez que ha reclamado la "verdadera" categoría profesional de los bomberos forestales en Extremadura.