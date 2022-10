Creex apuesta por rebajar la presión fiscal y activar los fondos europeos

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha apostado por combatir el "frenazo" en la creación de empleo que reflejan los datos del paro de septiembre con una rebaja de la presión fiscal o con la activación de los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia.



Y es que, a su entender, las cifras de paro de septiembre "no son, evidentemente nada buenas" porque vuelven a "ensanchar la brecha" con la media española y, lo que considera "más preocupante", reflejan una caída de los afiliados a la Seguridad Social.



En cuanto a las causas, y al margen de que septiembre suele ser en Extremadura un "mes malo" para el empleo, Peinado ha apuntado al escenario inflacionista, las consecuencias de la guerra y el empeoramiento del marco económico general.



El representante del colectivo empresarial reconoce que España está manteniendo "cierta inercia" en el empleo y en el crecimiento derivada de que, a diferencia de lo que ha sucedido ya en otros países, en "aún no se han recuperado los datos prepandemia", pero este escenario negativo "ya va llegando a la economía y, por tanto, al empleo".



En el caso de Extremadura se sumaría, además, la situación de la sequía, que ha mermado las producciones y por tanto "la necesidad de mano de obra", no solo en las tareas agrícolas, sino en todos los sectores vinculados a las mismas.



Por todo ello, el dirigente empresarial ha reclamado, de forma urgente, una reducción de la presión fiscal para "llevar dinero a la economía productiva" y a la vez compensar el alza de la inflación, según informa Creex en una nota de prensa.



Esto es lo contrario, según ha dicho, de lo que está haciendo el Gobierno de España, porque "lo que se necesita ahora son medidas contra ciclo, y no apretar más".



En segundo lugar, reclama una revisión del gasto público para eliminar el "gasto superfluo e ineficiente", y aplicar el dinero a la inversión productiva, "en vez de, por ejemplo, sumar año tras año partidas de gasto corriente que no dinamizan la economía".



Finalmente, apuesta por una activación de los fondos Next Generation para que lleguen a micropymes y autónomos. Según indica Peinado, el informe realizado por CEOE y CEPYME que analiza la inversión de estos fondos hasta junio de este año se habían utilizado "apenas el 25% de los fondos para 2021 y menos del 6% de los asignados para 2022".



"Estos fondos hay que aprovecharlos, tienen que ser la palanca tractora que dinamice, pero no están llegando a la economía real, al grueso del tejido productivo, que son autónomos y micropymes, cuando este perfil de empresa supone el 98% del tejido productivo en regiones como la nuestra", ha señalado Peinado.



Finalmente, ha hecho hincapié en una modificación de la Ley de Subvenciones y la Ley de Desindexación de la Economía. En el primer caso para dar "más agilidad" a las convocatorias y "más facilidad" a las pymes y autónomos a la hora de acceder a los fondos europeos.



En el segundo para permitir la revisión de precios de obra, suministro y servicios adecuándolos a la situación actual, "porque en la dinámica de ahora las empresas están trabajando a pérdidas, y van a terminar reventando y destruyendo empleo".



En este caso, tal y como añade, el Gobierno "de nuevo actúa al revés de lo que aconseja la lógica: cuando una región como Extremadura activa un sistema para compensar esas pérdidas, lo recurre al Constitucional y lo paraliza, pero no activa una alternativa", concluye la patronal.