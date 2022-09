APAG lamenta que campaña de la aceituna de verdeo pierda un 85% de producción

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha lamentado que la campaña de la aceituna de verdeo pierda un 85 por ciento de producción respecto al año anterior y ha pedido "firmeza" a los agricultores a la hora de negociar los precios.

Así pues, durante una rueda de prensa, Metidieri ha incidido en que se confirman las estimaciones hechas en su día por su organización, con una "pérdida notable" sobre la campaña anterior, concretamente de un 85 por ciento en la producción de aceituna de verdeo y un 80 por ciento en aceituna de molino.

"Es decir, este año se espera una producción estimada de 27.000 toneladas de aceituna de verdeo, a la espera de que estos datos se confirmen en las próximas semanas", ha aseverado.

De igual forma, Metidieri ha instado a la Consejería de Agricultura a fijar los costes de producción, que actualmente son de unos 0,80 céntimos por kilo.

Esta petición, como ha recalcado, se le ha trasladado a la consejera del ramo, Begoña García Bernal, en reiteradas ocasiones haciendo ésta "caso omiso", lo que provoca que "a día de hoy la mayoría de las producciones de aceituna se encuentran sin los costes de producción como deberían".

Por ello, y ante este escenario en los que no se fijan los costes, el presidente de la asociación agraria ha pedido a los agricultores "firmeza" a la hora de fijar los precios y los contratos debido a la situación actual de la campaña, que es de "muy baja producción".

Metidieri también ha aconsejado que, si esto no se consigue, se destine la producción a molino de aceituna, según ha informado APAG Extremadura Asaja en una nota de prensa. Respecto al precio de recogida, el pasado jueves 22 marcaban de 0,70 a 0,90 céntimos/kilo en Fuente del Maestre, mientras que en Almendralejo oscilaban entre 0,60 a 0,80 céntimos/kilo, en función del calibre. Por otro lado, Metidieri ha creído conveniente analizar el precio actual del aceite de oliva, ya que "su diferencial sobre el precio del año pasado es de 0,70 céntimos/kilo, algo que hay que tener en cuenta a la hora de fijar los precios". FERIA DE ZAFRA Juan Metidieri también ha anunciado que su estand en la Feria de Zafra permanecerá cerrado durante la jornada inaugural del próximo jueves 29, con motivo de la visita del ministro de Agricultura, Luis Planas. "La posición de APAG Extremadura Asaja no va a ser otra que la de un desplante absoluto", ha manifestado. "El ministro lo único que hace al campo extremeño es mucho daño con la reforma de la PAC, que lo único que va a hacer es que cierren más explotaciones de las que ya se estaban cerrando", ha apuntado. Este gesto en señal de protesta se suma ya a otras acciones ante la "pasividad del ministro del no al diálogo y el sí a la imposición". De esta forma, APAG Extremadura Asaja mantiene su postura ante las políticas del Gobierno y del Ministerio de Agricultura, que están suponiendo un "grave perjuicio" a los agricultores y ganaderos extremeños.