Los precios industriales se dispararon en agosto un 34% en Extremadura

Rd./Ep.

Los precios industriales se dispararon un 34% en agosto en Extremadura en comparación con el mismo mes de 2021 y escalaron un 3,3% en relación al mes anterior, en ambos casos impulsados por la energía, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, por destino económico de los bienes, los sectores industriales tienen repercusión mensual al alza en Energía (12,5%), Bienes consumo (0,7%) y una variación mensual a la baja en Bienes de equipo (- 0,6%) y en Bienes intermedios de (-1%).

A su vez, en tasa interanual todos los sectores industriales presentan incrementos, Energía (75,9%), Bienes intermedios (29,2%), Bienes de equipo (29,1%) y Bienes de consumo (13,9%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



Los precios industriales se dispararon un 41,8% en agosto en comparación con el mismo mes de 2021 y escalaron un 2,8% en relación al mes anterior, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Con el repunte interanual de agosto, casi 1,5 puntos superior al experimentado en julio, los precios industriales encadenan 20 meses consecutivos de tasas positivas.



Tras cuatro meses seguidos en los que la tasa interanual se fue moderando mes a mes, los precios industriales han vuelto a coger carrerilla en agosto, pero sin llegar a los máximos alcanzados el pasado mes de marzo, cuando subían a un ritmo del 47%.



El incremento de los precios industriales registrado en agosto se debe fundamentalmente a la energía, que elevó su variación anual casi seis puntos, hasta el 107,4%, por el encarecimiento de la producción de gas, así como a los bienes de consumo no duradero, cuya tasa anual aumentó más de un punto, hasta el 12,6%, por el mayor coste en la fabricación de aceites y grasas y de la elaboración de productos cárnicos.



Por contra, los precios de los bienes intermedios recortaron en agosto su tasa interanual más de 1,5 puntos, hasta el 20%, por el abaratamiento de la fabricación de productos químicos.



Por actividades, los mayores repuntes de precios en comparación con agosto de 2021 se dieron en el suministro de electricidad y gas (+120,3%); las coquerías y el refino de petróleo (+83,1%); la industria química (+26%) y la industria del papel (+25,6%).



Según el INE, sin contar la energía, los precios industriales mostraron el pasado mes de agosto un repunte interanual del 14,4%, tasa dos décimas inferior a la de julio y casi 27,5 puntos por debajo de la tasa general.



LOS PRECIOS SE DISPARAN UN 2,8% EN EL MES



En tasa mensual (agosto sobre julio), los precios industriales subieron un 2,8%, su mayor alza desde el pasado mes de marzo, cuando se dispararon un 6,7%. Con el dato de agosto se encadenan 18 meses de tasas mensuales positivas.



En agosto destacaron los avances de los precios de la energía (+7,6%) y de los bienes de consumo no duradero (+0,9%) y el descenso, en un 0,4%, de los precios de los bienes intermedios.



LOS PRECIOS ACELERAN SU AVANCE EN 11 COMUNIDADES



La tasa anual del índice de precios industriales aumentó en agosto en once comunidades autónomas y se moderó en seis, según Estadística.



Los mayores incrementos respecto a la tasa de julio se produjeron en Madrid, País Vasco y Castilla y León, con subidas de 6; 4,4 y 3,8 puntos, respectivamente.



Por su parte, los mayores descensos de la tasa interanual se registraron en Andalucía, Murcia y Asturias, con retrocesos de 3,2; 2,6 y 1,6 puntos, respectivamente.



Al finalizar agosto, todas las comunidades presentaban tasas positivas de precios industriales.



Las tasas anuales más elevadas se dieron en Baleares (+64,9%), Canarias (+56%), Asturias (+55,7%) y Murcia (+55%), mientras que las más moderadas correspondieron a La Rioja (+26,2%), Navarra (+27,8%) y Cataluña (+29,7%).