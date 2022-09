Vara recalca que los impuestos "no son finalistas, no es un fin en sí mismo, es un medio"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que los impuestos "no son finalistas, no es un fin en sí mismo, es un medio", y sin negarse a hablar sobre nada, ha invitado a los grupos políticos de la región a intentar un "acuerdo" en los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2023 porque "la gente está asustada y preocupada".

Sobre que el PP tras la reunión mantenida esta semana con la Junta para negociar los PGEx 2023 haya indicado que la Administración regional no se cierra a bajar impuestos, Vara ha recordado que "los impuestos no son finalistas, no es un fin en sí mismo, es un medio", y ha invitado a esperar primero a ver qué es lo que "queremos" en esta materia para después "ver si nos podemos poner de acuerdo o no".

"Pero cuando se habla de bajar impuestos como si fuera un fin, no, no, es un medio...", ha defendido el presidente de la Junta, quien ha añadido que "bajar impuestos no es un fin, es un medio", y ha invitado a explicar primero "qué es lo que pretende lograr" con una bajada fiscal.

"Porque si lo que pretende lograr con eso es que la gente pague menos pero que los servicios públicos sean peores no me está diciendo usted nada positivo", ha espetado a preguntas de los medios antes de la inauguración este jueves en Mérida de una jornada sobre municipalismo.

"Vamos a esperar, vamos a seguir hablando. Yo tendí la mano y la voy a seguir tendiendo. Estamos haciendo todos los números habidos y por haber para intentar que haya un acuerdo", ha explicado Vara, quien ha insistido en que "nosotros no hemos planteado un pacto de presupuestos porque lo necesitemos, lo hemos planteado porque lo necesita la ciudadanía".

En este punto, ha recalcado que la ciudadanía "está asustada, está preocupada", lo que lleva a que haya que aplicar "lo que en condiciones normales" no se llevaría a cabo, y en este marco ha vuelto a apelar a los grupos políticos a intentar "buscar un acuerdo" de cara los PGEx 2023.

"Yo que hablo con la gente todos los días, la gente está asustada, la gente está preocupada, y cuando la gente está asustada y preocupada hay que hacer lo que en condiciones normales no haríamos... Es decir, aunque no lo necesitemos hay que intentar buscar un acuerdo por todos los medios para que la gente que está asustada pueda decir 'oiga, por lo menos aquí la gente se ponen de acuerdo y en momentos de dificultad son capaces de arrimar el hombro y no de ir cada uno a lo suyo, que es lo que hacen casi todos los días", ha concluido.

SENTENCIA

Por otra parte, preguntado sobre que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha revocado la sentencia que reducía a la mitad la recaudación de los ayuntamientos por las fotovoltaicas, Fernández Vara ha defendido lo que decidan los tribunales.

"Yo siempre que los tribunales se pronuncian siempre me parece bien. Lo que ellos deciden, ellos son una parte muy importante de la arquitectura democrática... y cuando ellos deciden eso a partir de ahora lo que hay que hacer es aplicarlo", ha dicho.